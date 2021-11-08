https://tr.sputniknews.com/20211108/belarus-sinirin-polonya-tarafinda-ates-sesleri-duyuluyor-1050599162.html

Belarus: Sınırın Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor

Belarus: Sınırın Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor

Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, Belarus-Polonya sınırı yakınında ateş seslerinin duyulduğunu belirtti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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Bıçkovskiy, “Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor” diye açıkladı.Bugün binlerce Ortadoğulu sığınmacının Belarus-Polonya sınırını geçmeye çalıştığı bildirildi. Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, sınırdaki durumun çok gerilimli olduğunu belirtti.Komitenin Telegram kanalında, “Sınırda, Polonya duvarı önünde 2 binden fazla sığınmacı bulunuyor, aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var” ifadesine yer verildi.Nihai duraklarının, koruma için başvurmak istedikleri Avrupa Birliği olduğunu söyleyen sığınmacılar, Belarus’u ikamet yeri olarak değerlendirmediklerini dile getiriyor.

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polonya, belarus, göçmen krizi