Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211108/belarus-sinirin-polonya-tarafinda-ates-sesleri-duyuluyor-1050599162.html
Belarus: Sınırın Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor
Belarus: Sınırın Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor
Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, Belarus-Polonya sınırı yakınında ateş seslerinin duyulduğunu belirtti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T20:33+0300
2021-11-08T20:33+0300
2021-11-08T20:35+0300
dünya
polonya
belarus
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050599471_0:134:3073:1862_1920x0_80_0_0_721ef75d338eb2922d49ff81462f2b23.jpg
Bıçkovskiy, “Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor” diye açıkladı.Bugün binlerce Ortadoğulu sığınmacının Belarus-Polonya sınırını geçmeye çalıştığı bildirildi. Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, sınırdaki durumun çok gerilimli olduğunu belirtti.Komitenin Telegram kanalında, “Sınırda, Polonya duvarı önünde 2 binden fazla sığınmacı bulunuyor, aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var” ifadesine yer verildi.Nihai duraklarının, koruma için başvurmak istedikleri Avrupa Birliği olduğunu söyleyen sığınmacılar, Belarus’u ikamet yeri olarak değerlendirmediklerini dile getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211108/polonya-ilerleyen-gocmen-grubuna-karsi-belarus-sinirina-takviye-guc-gonderdi-1050588751.html
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050599471_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72182a18d5e2c9cd7df068c77fd960e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, belarus, göçmen krizi
Belarus: Sınırın Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor 20:33 08.11.2021 (güncellendi: 20:35 08.11.2021)
Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, Belarus-Polonya sınırı yakınında ateş seslerinin duyulduğunu belirtti.
Bıçkovskiy,
“Polonya tarafında ateş sesleri duyuluyor” diye açıkladı.
Bugün binlerce Ortadoğulu sığınmacının B
elarus-Polonya sınırını geçmeye çalıştığı bildirildi. Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, sınırdaki durumun çok gerilimli olduğunu belirtti.
Komitenin Telegram kanalında, “
Sınırda, Polonya duvarı önünde 2 binden fazla sığınmacı bulunuyor, aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var” ifadesine yer verildi.
Nihai duraklarının, koruma için başvurmak istedikleri
Avrupa Birliği olduğunu söyleyen sığınmacılar, Belarus’u ikamet yeri olarak değerlendirmediklerini dile getiriyor.