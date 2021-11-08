https://tr.sputniknews.com/20211108/chp-genclik-kollari-baskani-belli-oldu-1050571697.html

CHP Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

CHP Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

CHP'nin 16. olağan Gençlik Kolları Kurultayı gerçekleşti. Kurultayda Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Gençosman Killik seçildi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T06:29+0300

2021-11-08T06:29+0300

2021-11-08T06:28+0300

politika

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cumhuriyet halk partisi (chp)

chp gençlik kolları

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CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra genel başkan yardımcıları Faik Öztrak, Onursal Adıgüzel, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı Kurultay'ın divan başkanlığını, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel yaptı.Gençlik Kolları Genel Başkanı adayı olabilmek için imza şartını yerine getiren tek aday olan eski Konya Gençlik Kolları Başkanı ve bir önceki Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gençosman Killik, CHP’nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı oldu.Killik'in yönetim kurulu listesinden ise şu isimler yer aldı:Eda Albayrak, Caner Arduç, Cevat Eren Arslan, Seda Bozdağ Güzelkaya, Batuhan Cakcak, Utku Caner Çaykara, Dilara Şule Dalbudak, Uygar Elitoğ, Akın Geyik, Kemal Güneri, Ozan Işık, Kemal Özgür Kahraman, Rozelin Kaplan, Cem Karagöl, Ahmet Korkmaz, Kenan Otlu, Gizem Susam Yorulmaz, Canan Taşer, İsmethan Tontul, Görkem Yıldırım.'Mirasına layık ol'Killik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Konyalı bir memur çocuğuna, emek vererek Gençlik Kolları Genel Başkanı olabilme imkanı veren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bunu oylarıyla mümkün kılan tüm gençlik iradesine teşekkür ederim. Mirasına layık ol #GeleceğiKur" ifadelerine yer verdi.

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chp, seçim, kurultay, cumhuriyet halk partisi (chp), chp gençlik kolları