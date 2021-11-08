Eski Rusya Enerji Bakanı Şmatko, 56 yaşında koronavirüse yenik düştü

Bakanlığın sayfasından bir açıklama yayınlayan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, "Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi, Rusya Enerji Bakanlığı Halk Konseyi üyesi Sergey Şmatko'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle bakanlık adına ve kendi adıma derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.Şmatko'nun genel müdürlüğünü yürüttüğü Artpol Holding'den yapılan açıklamada, eski bakanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.1966 yılında Stavropol'de doğan Şmatko, 56 yaşındaydı. Bir dönem bakanlık koltuğunda oturan Şmatko, Gazprom, Rosenergoatom, Gazprombank ve Atomstroyexport gibi Rusya'nın önde gelen kurumlarında üst düzey pozisyonlarda bulunmuştu. 2013 yılında Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilmişti.
2008-2012 döneminde Rusya Enerji Bakanı olarak görev yapan Sergey Şmatko'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Bakanlığın sayfasından bir açıklama yayınlayan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, "Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi, Rusya Enerji Bakanlığı Halk Konseyi üyesi Sergey Şmatko'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle bakanlık adına ve kendi adıma derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.
Şmatko'nun genel müdürlüğünü yürüttüğü Artpol Holding'den yapılan açıklamada, eski bakanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
1966 yılında Stavropol'de doğan Şmatko, 56 yaşındaydı. Bir dönem bakanlık koltuğunda oturan Şmatko, Gazprom, Rosenergoatom, Gazprombank ve Atomstroyexport gibi Rusya'nın önde gelen kurumlarında üst düzey pozisyonlarda bulunmuştu. 2013 yılında Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilmişti.