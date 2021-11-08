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Eski Rusya Enerji Bakanı Şmatko, 56 yaşında koronavirüse yenik düştü
Eski Rusya Enerji Bakanı Şmatko, 56 yaşında koronavirüse yenik düştü
2008-2012 döneminde Rusya Enerji Bakanı olarak görev yapan Sergey Şmatko'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T14:49+0300
2021-11-08T14:51+0300
koronavirüs
rusya enerji bakanlığı
ölüm
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Bakanlığın sayfasından bir açıklama yayınlayan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, "Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi, Rusya Enerji Bakanlığı Halk Konseyi üyesi Sergey Şmatko'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle bakanlık adına ve kendi adıma derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.Şmatko'nun genel müdürlüğünü yürüttüğü Artpol Holding'den yapılan açıklamada, eski bakanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.1966 yılında Stavropol'de doğan Şmatko, 56 yaşındaydı. Bir dönem bakanlık koltuğunda oturan Şmatko, Gazprom, Rosenergoatom, Gazprombank ve Atomstroyexport gibi Rusya'nın önde gelen kurumlarında üst düzey pozisyonlarda bulunmuştu. 2013 yılında Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211106/rusyanin-10-bolgesinde-kovid-durumu-kotulesti-1050535539.html
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rusya enerji bakanlığı, ölüm

Eski Rusya Enerji Bakanı Şmatko, 56 yaşında koronavirüse yenik düştü

14:49 08.11.2021 (güncellendi: 14:51 08.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Şmatko
Sergey Şmatko - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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2008-2012 döneminde Rusya Enerji Bakanı olarak görev yapan Sergey Şmatko'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Bakanlığın sayfasından bir açıklama yayınlayan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, "Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi, Rusya Enerji Bakanlığı Halk Konseyi üyesi Sergey Şmatko'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle bakanlık adına ve kendi adıma derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.
Şmatko'nun genel müdürlüğünü yürüttüğü Artpol Holding'den yapılan açıklamada, eski bakanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
1966 yılında Stavropol'de doğan Şmatko, 56 yaşındaydı. Bir dönem bakanlık koltuğunda oturan Şmatko, Gazprom, Rosenergoatom, Gazprombank ve Atomstroyexport gibi Rusya'nın önde gelen kurumlarında üst düzey pozisyonlarda bulunmuştu. 2013 yılında Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilmişti.
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
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