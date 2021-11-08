https://tr.sputniknews.com/20211108/eski-rusya-enerji-bakani-smatko-56-yasinda-koronaviruse-yenik-dustu-1050588085.html

Eski Rusya Enerji Bakanı Şmatko, 56 yaşında koronavirüse yenik düştü

Eski Rusya Enerji Bakanı Şmatko, 56 yaşında koronavirüse yenik düştü

2008-2012 döneminde Rusya Enerji Bakanı olarak görev yapan Sergey Şmatko'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T14:49+0300

2021-11-08T14:49+0300

2021-11-08T14:51+0300

koronavirüs

rusya enerji bakanlığı

ölüm

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Bakanlığın sayfasından bir açıklama yayınlayan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, "Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi, Rusya Enerji Bakanlığı Halk Konseyi üyesi Sergey Şmatko'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle bakanlık adına ve kendi adıma derin taziyelerimi sunuyorum" dedi.Şmatko'nun genel müdürlüğünü yürüttüğü Artpol Holding'den yapılan açıklamada, eski bakanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.1966 yılında Stavropol'de doğan Şmatko, 56 yaşındaydı. Bir dönem bakanlık koltuğunda oturan Şmatko, Gazprom, Rosenergoatom, Gazprombank ve Atomstroyexport gibi Rusya'nın önde gelen kurumlarında üst düzey pozisyonlarda bulunmuştu. 2013 yılında Rusya Devlet Başkanı'nın enerji alanındaki uluslararası işbirliği konularından sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

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rusya enerji bakanlığı, ölüm