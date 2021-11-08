https://tr.sputniknews.com/20211108/everest-daginda-kaybolan-uc-fransiz-dagcinin-cesedine-ulasildi--1050590797.html

Everest Dağı'nda kaybolan üç Fransız dağcının cesedine ulaşıldı

Everest Dağı'nda kaybolan üç Fransız dağcının cesedine ulaşıldı

Nepal'deki Everest Dağı'nda bugün bulunan cesetlerin geçen hafta kaybolan 3 Fransız dağcıya ait olduğunun kesinleştiği bildirildi. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T15:49+0300

2021-11-08T15:49+0300

2021-11-08T15:49+0300

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Fransız basınındaki haberlere göre, Everest Dağı'na tırmanan ve 26 Ekim'den bu yana haber alınamayan 3 Fransız dağcıyı arama çalışmalarının yapıldığı bölgede, yerel dağ rehberleri 3 ceset tespit etti. Nepal polisi, cesetlerin, aramanın yapıldığı bölgenin çok yakınında bulunduğunu, kimlik belirleme çalışmaları sonucunda, cesetlerin kaybolan Fransız dağcılar Louis Pachoud, Gabriel Miloche ve Thomas Arfi'ye ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Açıklamada, cesetlerin ülkenin güneydoğusundaki Lukla bölgesine nakledildiği, oradan da otopsi için başkent Katmandu'ya götürüleceği aktarıldı. Nepal'de, 26 Ekim'de, isimlerinin Louis Pachoud, Gabriel Miloche ve Thomas Arfi olduğu belirlenen 3 Fransız dağcı ile Everest'e tırmandıkları sırada irtibat kopmuştu. Bölgede başlayan arama kurtarma çalışmalarında zirve noktası 8 bin 849 metre olan dağın, 5 bin 900 metre yükseklikteki noktasında dağcıların izlerine ulaşılmıştı. Dağ turizminin yaygın olduğu Nepal, eylülden bu yana yabancı dağcıları Kovid-19 karantinasından muaf tutuyor. Salgın nedeniyle 2020'de, 30 milyon nüfuslu ülkede turizm endüstrisi durma noktasına gelmişti.

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nepal, everest, dağcı, fransız, ceset, dağcılık