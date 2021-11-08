https://tr.sputniknews.com/20211108/fed-baskani-powell-salgin-ekonomimizdeki-koklu-esitsizlikleri-genisletti-1050598345.html
Fed Başkanı Powell: Salgın, ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti
Fed Başkanı Powell: Salgın, ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisindeki köklü eşitsizlikleri genişlettiğini belirterek... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T20:12+0300
2021-11-08T20:12+0300
2021-11-08T20:12+0300
ekonomi
abd
fed
açıklama
jerome powell
salgın
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Powell, Fed Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında konuştu.Konuşmasında, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, Kovid-19 salgınının ekonomideki köklü eşitsizlikleri genişlettiğine dikkati çekti.Powell, kadınların Kovid-19 salgını dolayısıyla erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığına işaret ederek, Nisan 2020'de işsizlik oranının kadınlarda yüzde 16.1, erkeklerde ise yüzde 13.6 olduğunu anımsattı.Salgın sırasında artan çocuk bakım sorumluluklarının birçok ebeveynin çalışma hayatını etkilediğini aktaran Powell, küçük çocukları olan annelerin salgın sırasında iş gücünden çıkma olasılıklarının önceki dönemlere kıyasla daha yüksek olduğunu dile getirdi.Powell, ülke ekonomisinin tam potansiyeline ulaşması için cinsiyetler arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211104/fed-baskani-powell-faiz-oranlarini-yukseltmenin-henuz-zamani-degil-1050460633.html
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abd, fed, açıklama, jerome powell, salgın
Fed Başkanı Powell: Salgın, ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisindeki köklü eşitsizlikleri genişlettiğini belirterek, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığını ifade etti.
Powell, Fed Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında konuştu.
Konuşmasında, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, Kovid-19 salgınının ekonomideki köklü eşitsizlikleri genişlettiğine dikkati çekti.
Powell, kadınların Kovid-19 salgını dolayısıyla erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığına işaret ederek, Nisan 2020'de işsizlik oranının kadınlarda yüzde 16.1, erkeklerde ise yüzde 13.6 olduğunu anımsattı.
Salgın sırasında artan çocuk bakım sorumluluklarının birçok ebeveynin çalışma hayatını etkilediğini aktaran Powell, küçük çocukları olan annelerin salgın sırasında iş gücünden çıkma olasılıklarının önceki dönemlere kıyasla daha yüksek olduğunu dile getirdi.
Powell, ülke ekonomisinin tam potansiyeline ulaşması için cinsiyetler arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini vurguladı.