https://tr.sputniknews.com/20211108/fed-baskani-powell-salgin-ekonomimizdeki-koklu-esitsizlikleri-genisletti-1050598345.html

Fed Başkanı Powell: Salgın, ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti

Fed Başkanı Powell: Salgın, ekonomimizdeki köklü eşitsizlikleri genişletti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ekonomisindeki köklü eşitsizlikleri genişlettiğini belirterek... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T20:12+0300

2021-11-08T20:12+0300

2021-11-08T20:12+0300

ekonomi

abd

fed

açıklama

jerome powell

salgın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104081/87/1040818731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdba9cb59a84f013c02fe735f44c18b5.jpg

Powell, Fed Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında konuştu.Konuşmasında, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayan Powell, Kovid-19 salgınının ekonomideki köklü eşitsizlikleri genişlettiğine dikkati çekti.Powell, kadınların Kovid-19 salgını dolayısıyla erkeklere kıyasla daha fazla iş kaybı yaşadığına işaret ederek, Nisan 2020'de işsizlik oranının kadınlarda yüzde 16.1, erkeklerde ise yüzde 13.6 olduğunu anımsattı.Salgın sırasında artan çocuk bakım sorumluluklarının birçok ebeveynin çalışma hayatını etkilediğini aktaran Powell, küçük çocukları olan annelerin salgın sırasında iş gücünden çıkma olasılıklarının önceki dönemlere kıyasla daha yüksek olduğunu dile getirdi.Powell, ülke ekonomisinin tam potansiyeline ulaşması için cinsiyetler arasındaki uçurumun kapatılması gerektiğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20211104/fed-baskani-powell-faiz-oranlarini-yukseltmenin-henuz-zamani-degil-1050460633.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, fed, açıklama, jerome powell, salgın