https://tr.sputniknews.com/20211108/fransanin-cannes-kentinde-polise-bicakli-saldiri-saldirgan-etkisiz-hale-getirildi-1050578059.html

Fransa'nın Cannes kentinde polise bıçaklı saldırı: Terör saldırısı olabilir

Fransa'nın Cannes kentinde polise bıçaklı saldırı: Terör saldırısı olabilir

Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde bir polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. İçişleri Bakanı Darmanin, saldırganın etkisiz hale... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T11:43+0300

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dünya

fransa

polis

cannes

terör

bıçaklı saldırı

gerald darmanin

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Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde yerel saatle sabah 6.30 sıralarında bir polis memuruna bıçaklı saldırı düzenlendi.Saldırıya uğrayan polis yaralanırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın 'etkisiz hale getirildiğini' duyurdu.Darmanin, "Derhal olay yerine gidiyorum ve ulusal polise ve Cannes kentine desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.BFM TV'e konuşan emniyet birimlerinden bir kaynak, failin, polisi karakol önünde park halindeki aracının kapısını açarak bıçakladığı bilgisini verdi.Saldırganın araçtaki diğer memura da saldırmaya çalıştığını aktaran kaynak, başka bir polisin saldırganı ateş ederek engellediğini belirtti.Fransız basınına göre, yaralanan polisin hayatı çelik yelek sayesinde kurtuldu.Olayın terör eylemi olduğu yönünde güçlü şüpheler bulunuyor.AFP'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hastaneye kaldırılan saldırgan, eyleminin gerekçesini 'Peygamber adına' şeklinde açıkladı.BFM TV'nin ulaştığı kaynaklar ise saldırganın Cezayir uyruklu oluğunu ifade etti.

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fransa, polis, cannes, terör, bıçaklı saldırı, gerald darmanin