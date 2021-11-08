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Fransa'nın Cannes kentinde polise bıçaklı saldırı: Terör saldırısı olabilir
11:43 08.11.2021 (güncellendi: 11:47 08.11.2021)
Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde bir polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. İçişleri Bakanı Darmanin, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırının terör eylemi olduğu yönünde güçlü şüpheler bulunuyor.
Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde yerel saatle sabah 6.30 sıralarında bir polis memuruna bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıya uğrayan polis yaralanırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın 'etkisiz hale getirildiğini' duyurdu.
Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021
Darmanin, "Derhal olay yerine gidiyorum ve ulusal polise ve Cannes kentine desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
BFM TV'e konuşan emniyet birimlerinden bir kaynak, failin, polisi karakol önünde park halindeki aracının kapısını açarak bıçakladığı bilgisini verdi.
Cannes: des policiers ont été agressés au couteau ce matin, le suspect a lui été "neutralisé" pic.twitter.com/cBOXf9qfDf— BFMTV - Matinale (@PremiereEdition) November 8, 2021
Saldırganın araçtaki diğer memura da saldırmaya çalıştığını aktaran kaynak, başka bir polisin saldırganı ateş ederek engellediğini belirtti.
Fransız basınına göre, yaralanan polisin hayatı çelik yelek sayesinde kurtuldu.
Tout mon soutien aux policiers du commissariat central de #Cannes ciblés par une attaque à l’arme blanche qui a fait un blessé. https://t.co/fkBJquzBY7— Christian Estrosi (@cestrosi) November 8, 2021
Olayın terör eylemi olduğu yönünde güçlü şüpheler bulunuyor.
AFP'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hastaneye kaldırılan saldırgan, eyleminin gerekçesini 'Peygamber adına' şeklinde açıkladı.
BFM TV'nin ulaştığı kaynaklar ise saldırganın Cezayir uyruklu oluğunu ifade etti.
26 Ekim, 15:23