https://tr.sputniknews.com/20211026/fransada-7-radikal-dini-yapi-kapatiliyor-1050194667.html

Fransa’da 7 'radikal' dini yapı kapatılıyor

Fransa’da 7 'radikal' dini yapı kapatılıyor

Fransa’da yıl sonuna kadar içlerinde camilerin de bulunduğu 7 dini yapı 'nefret söylemi ve aşırıcı radikal propaganda' yaptığı gerekçesiyle feshedilecek. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T15:23+0300

2021-10-26T15:23+0300

2021-10-26T15:23+0300

dünya

fransa

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fransa içişleri bakanlığı

kapatma

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İçişleri Bakanlığı'nın Eylül ayında ve 2021 yılı boyunca yürüttüğü eylemlerin raporunu açıkladı. Darmanin, İslam ideolojisini yayan 13 derneğin 2017'den bu yana kapatıldığını söyleyerek bu oranın önceki hükümetlere göre 3 kat daha fazla olduğunun da altını çizdi.Darmanin, 'nefret söylemi ve aşırıcı radikal propaganda' yaptığı gerekçesiyle dernek ve ibadet yeri gibi 7 yeni dini yapının yıl sonuna kadar feshedileceğini de açıkladı. İçişleri Bakanı geçen Çarşamba Bakanlar Kurulu’nun, 'nefret, şiddet ve ayrımcılık' çağrısında bulunduğu gerekçesiyle Irkçılık ve İslamofobiye Karşı Koordinasyon (CRİ) derneğinin ve NAWA isimli yayınevinin feshedildiğini hatırlattı.92 ibadet yeri gözetim altındaDarmanin, ülke genelinde 92 ibadet yerinin istihbarat servisleri tarafından gözetim altında olduğunu ve bunlardan 21’inin kapatıldığını söyleyerek "Ülkemizdeki 2 bin 500 Müslüman ibadet yerinin sadece 92'si istihbarat servisleri tarafından izleniyor. Bölücülük şüphesiyle 92 ibadet yerinden 21'i kapatıldı” ifadelerini kullandı. Allonnes şehrinde bulunan caminin kapatılması emrini verdiği için kendisini tebrik eden Darmanin, “Bu camide verilen vaazlar özellikle silahlı cihat kullanımını meşrulaştırıyor ve aynı zamanda Fransa'ya karşı bir nefret duygusu besliyor" açıklamasında bulundu.Fransa Sarthe Valiliği dün Allonnes'da bulunan bir caminin 'radikal İslam'ı savunduğu' gerekçesiyle 6 ay kapatıldığı açıklamıştı.Darmanın, 29 Eylül'de, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Kasım 2020'den bu yana 'radikalleştiği' iddiasıyla 89 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 3'te 1'inin kapatıldığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211008/fransada-yapimi-devam-eden-camiye-tehdit-mektubu-1049636979.html

https://tr.sputniknews.com/20211026/fransada-bir-cami-radikal-islami-savundugu-gerekcesiyle-6-ayligina-kapatildi-1050175548.html

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