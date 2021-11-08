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https://tr.sputniknews.com/20211108/ibb-meclisinde-fenalasan-chpli-ali-haydar-kahraman-hastaneye-kaldirildi-1050603075.html
İBB Meclisi'nde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı
İBB Meclisi'nde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda akşam saatlerinde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T23:52+0300
2021-11-08T23:52+0300
2021-11-08T23:52+0300
türkiye
chp
ibb
kalp krizi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb meclisi
ali haydar kahraman
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Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde süren İBB Meclisi kasım ayı oturumu sırasında CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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chp, ibb, kalp krizi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb meclisi, ali haydar kahraman
İBB Meclisi'nde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda akşam saatlerinde fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.
Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde süren İBB Meclisi kasım ayı oturumu sırasında CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.
Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.