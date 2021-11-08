https://tr.sputniknews.com/20211108/lavrov-ukrayna-hukumetindeki-son-degisiklikler-sahinlerin-sayisini-artirdi-1050598200.html
Lavrov: Ukrayna hükümetindeki son değişiklikler ‘şahinlerin’ sayısını artırdı
Lavrov: Ukrayna hükümetindeki son değişiklikler ‘şahinlerin’ sayısını artırdı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna hükümetindeki son değişikliklerin Kiev’deki ‘şahinlerin’ (savaş yanlısı) sayısını artırdığını belirtti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T20:06+0300
2021-11-08T20:06+0300
2021-11-08T20:06+0300
dünya
sergey lavrov
rusya-abd ilişkileri
rusya-ukrayna ilişkileri
vladimir zelenskiy
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Lavrov, “Ukrayna hükümetindeki son değişiklikler, Kiev’deki ‘şahinlerin’ sayısını artırdı. Özellikle de yeni savunma bakanı daha önce Ukrayna’nın taarruzi insani hava araçları kullanma hakkına sahip olduğunu, ikincisi de Minsk anlaşmasının, merkezi rolü ABD’nin oynayacağı başka bir şeyle değiştirilmesi gerektiğini dile getirmişti” ifadesini kullandı.Bu bağlamda, ABD’nin Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi gerektiğini defalarca doğruladığını anımsatan Lavrov, “ABD, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Kiev rejiminin yeni savunma bakanı ve diğer üyelerine bunun Washington’un duruşu olduğunu ve saygı durulması gerektiğini anlatsaydı, üstelik bu BM Güvenlik Konseyi’nin de duruşu, sanırım, Ukrayna krizinin çözümü önemli ölçüde hızlandırılmış olurdu” dedi.--
https://tr.sputniknews.com/20210621/lavrov-turkiye-ile-ukraynayla-yaptigi-askeri-isbirligini-gorusecegiz-1044782845.html
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sergey lavrov, rusya-abd ilişkileri, rusya-ukrayna ilişkileri, vladimir zelenskiy
Lavrov: Ukrayna hükümetindeki son değişiklikler ‘şahinlerin’ sayısını artırdı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna hükümetindeki son değişikliklerin Kiev’deki ‘şahinlerin’ (savaş yanlısı) sayısını artırdığını belirtti.
Lavrov, “Ukrayna hükümetindeki son değişiklikler, Kiev’deki ‘şahinlerin’ sayısını artırdı. Özellikle de yeni savunma bakanı daha önce Ukrayna’nın taarruzi insani hava araçları kullanma hakkına sahip olduğunu, ikincisi de Minsk anlaşmasının, merkezi rolü ABD’nin oynayacağı başka bir şeyle değiştirilmesi gerektiğini dile getirmişti” ifadesini kullandı.
Bu bağlamda, ABD’nin Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi gerektiğini defalarca doğruladığını anımsatan Lavrov, “ABD, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Kiev rejiminin yeni savunma bakanı ve diğer üyelerine bunun Washington’un duruşu olduğunu ve saygı durulması gerektiğini anlatsaydı, üstelik bu BM Güvenlik Konseyi’nin de duruşu, sanırım, Ukrayna krizinin çözümü önemli ölçüde hızlandırılmış olurdu” dedi.