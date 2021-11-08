https://tr.sputniknews.com/20211108/lavrov-ukrayna-hukumetindeki-son-degisiklikler-sahinlerin-sayisini-artirdi-1050598200.html

Lavrov: Ukrayna hükümetindeki son değişiklikler ‘şahinlerin’ sayısını artırdı

Lavrov: Ukrayna hükümetindeki son değişiklikler ‘şahinlerin’ sayısını artırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna hükümetindeki son değişikliklerin Kiev’deki ‘şahinlerin’ (savaş yanlısı) sayısını artırdığını belirtti. 08.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-08T20:06+0300

dünya

sergey lavrov

rusya-abd ilişkileri

rusya-ukrayna ilişkileri

vladimir zelenskiy

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Lavrov, “Ukrayna hükümetindeki son değişiklikler, Kiev’deki ‘şahinlerin’ sayısını artırdı. Özellikle de yeni savunma bakanı daha önce Ukrayna’nın taarruzi insani hava araçları kullanma hakkına sahip olduğunu, ikincisi de Minsk anlaşmasının, merkezi rolü ABD’nin oynayacağı başka bir şeyle değiştirilmesi gerektiğini dile getirmişti” ifadesini kullandı.Bu bağlamda, ABD’nin Minsk anlaşmasının yerine getirilmesi gerektiğini defalarca doğruladığını anımsatan Lavrov, “ABD, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Kiev rejiminin yeni savunma bakanı ve diğer üyelerine bunun Washington’un duruşu olduğunu ve saygı durulması gerektiğini anlatsaydı, üstelik bu BM Güvenlik Konseyi’nin de duruşu, sanırım, Ukrayna krizinin çözümü önemli ölçüde hızlandırılmış olurdu” dedi.--

https://tr.sputniknews.com/20210621/lavrov-turkiye-ile-ukraynayla-yaptigi-askeri-isbirligini-gorusecegiz-1044782845.html

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sergey lavrov, rusya-abd ilişkileri, rusya-ukrayna ilişkileri, vladimir zelenskiy