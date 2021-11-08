https://tr.sputniknews.com/20211108/rusya-sayistay-baskani-dunya-ekonomisinin-pandemi-kaynakli-kayiplari-4-10-trilyon-dolari-bulacak-1050570096.html

Rusya Sayıştay Başkanı: Dünya ekonomisinin pandemi kaynaklı kayıpları 4-10 trilyon doları bulacak

Rusya Sayıştay Başkanı: Dünya ekonomisinin pandemi kaynaklı kayıpları 4-10 trilyon doları bulacak

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin, dünya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden kaynaklanan kayıplarının 4 ila 10 trilyon dolar arasında... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T02:09+0300

2021-11-08T02:09+0300

2021-11-08T02:09+0300

ekonomi

rusya

sayıştay

koronavirüs

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Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, BRICS Ülkeleri Uluslararası Belediye Forumu’nun katılımcılarına hitap ettiği konuşmasında dünya ekonomisinin pandemiden kaynaklanan kayıplarının 4 ila 10 trilyon dolar arasında değişebileceğini, bu kayıpların büyük bir kısmının yerel bütçelerin üzerinde olacağını öngördü.“Çeşitli değerlendirmelere göre küresel ekonominin pandemi kaynaklı kayıpları 4 trilyon dolar ile 10 trilyon dolar arasında değişiyor, bu kayıpların önemli bir kısmı ise bölge ve belediye bütçelerine düşecek” diyen Kudrin, ayrıca kayıpların sadece finansal olmayacağını kaydetti:Kudrin, şimdi devlet iktidar organlarının görevinin bu sistemlerin daha etkin hale gelmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirmek olduğunu vurguladı.Daha önce Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Gita Gopinath, koronavirüs pandemisinin önümüzdeki beş yıl içinde dünya gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYİH) IMF tarafından zaten tahmin edilen kayıplara ek olarak 5.3 trilyon dolarlık daralmaya yol açabileceğini açıklamıştı.

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