Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211108/rusya-sayistay-baskani-dunya-ekonomisinin-pandemi-kaynakli-kayiplari-4-10-trilyon-dolari-bulacak-1050570096.html
Rusya Sayıştay Başkanı: Dünya ekonomisinin pandemi kaynaklı kayıpları 4-10 trilyon doları bulacak
Rusya Sayıştay Başkanı: Dünya ekonomisinin pandemi kaynaklı kayıpları 4-10 trilyon doları bulacak
Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin, dünya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden kaynaklanan kayıplarının 4 ila 10 trilyon dolar arasında... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T02:09+0300
2021-11-08T02:09+0300
ekonomi
rusya
sayıştay
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101355/65/1013556589_0:70:2503:1478_1920x0_80_0_0_08db67b64f828f462b7d380003c83833.jpg
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, BRICS Ülkeleri Uluslararası Belediye Forumu’nun katılımcılarına hitap ettiği konuşmasında dünya ekonomisinin pandemiden kaynaklanan kayıplarının 4 ila 10 trilyon dolar arasında değişebileceğini, bu kayıpların büyük bir kısmının yerel bütçelerin üzerinde olacağını öngördü.“Çeşitli değerlendirmelere göre küresel ekonominin pandemi kaynaklı kayıpları 4 trilyon dolar ile 10 trilyon dolar arasında değişiyor, bu kayıpların önemli bir kısmı ise bölge ve belediye bütçelerine düşecek” diyen Kudrin, ayrıca kayıpların sadece finansal olmayacağını kaydetti:Kudrin, şimdi devlet iktidar organlarının görevinin bu sistemlerin daha etkin hale gelmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirmek olduğunu vurguladı.Daha önce Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Gita Gopinath, koronavirüs pandemisinin önümüzdeki beş yıl içinde dünya gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYİH) IMF tarafından zaten tahmin edilen kayıplara ek olarak 5.3 trilyon dolarlık daralmaya yol açabileceğini açıklamıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101355/65/1013556589_0:0:2503:1877_1920x0_80_0_0_4ac78f4e21b97c0e6100c4913f0aeea4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sayıştay, koronavirüs

Rusya Sayıştay Başkanı: Dünya ekonomisinin pandemi kaynaklı kayıpları 4-10 trilyon doları bulacak

02:09 08.11.2021
© Sputnik / Aleksandr Kryazhev / Fotoğraf bankasına girAleksey Kudrin
Aleksey Kudrin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Aleksandr Kryazhev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin, dünya ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden kaynaklanan kayıplarının 4 ila 10 trilyon dolar arasında değişebileceğini öngördü.
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, BRICS Ülkeleri Uluslararası Belediye Forumu’nun katılımcılarına hitap ettiği konuşmasında dünya ekonomisinin pandemiden kaynaklanan kayıplarının 4 ila 10 trilyon dolar arasında değişebileceğini, bu kayıpların büyük bir kısmının yerel bütçelerin üzerinde olacağını öngördü.
“Çeşitli değerlendirmelere göre küresel ekonominin pandemi kaynaklı kayıpları 4 trilyon dolar ile 10 trilyon dolar arasında değişiyor, bu kayıpların önemli bir kısmı ise bölge ve belediye bütçelerine düşecek” diyen Kudrin, ayrıca kayıpların sadece finansal olmayacağını kaydetti:
“Sağlık, sosyal destek sistemleri, küresel şoklara hazırlıksız olduklarını gösterdi.”
Kudrin, şimdi devlet iktidar organlarının görevinin bu sistemlerin daha etkin hale gelmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirmek olduğunu vurguladı.
Daha önce Uluslararası Para Fonu (IMF) Başekonomisti Gita Gopinath, koronavirüs pandemisinin önümüzdeki beş yıl içinde dünya gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYİH) IMF tarafından zaten tahmin edilen kayıplara ek olarak 5.3 trilyon dolarlık daralmaya yol açabileceğini açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:28Koray Aydın: Valilikler, İYİ Parti’ye karşı protesto talimatı verdi
03:03Yarı çıplak baklavacının görüntüleri tepki çekti
03:01Kazakistan’da kafede şiddetli patlama: Binanın bir kısmı yıkıldı
02:56Yük treni, çarptığı aracı metrelerce sürükledi
02:18Sierra Leone'de yakıt tankerinin patlamasıyla ölenlerin sayısı 101'e çıktı
02:09Rusya Sayıştay Başkanı: Dünya ekonomisinin pandemi kaynaklı kayıpları 4-10 trilyon doları bulacak
01:29Camiye giren hırsız yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı
01:11Rus vekilden gemilerini Kırım kıyılarının yakınından geçiren ABD’ye uyarı
00:57Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak
00:45Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesi ile telefonda görüştü
00:44Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı
00:30ABD’li donanma subayı, 'Rusya'yı Karadeniz'den çıkarmanın' yöntemini tarif etti
00:20Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bizi alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum
00:05Şişli'de 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan 17 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
DünPaşinyan: Azerbaycan ile ateşkese tam olarak uyulmuyor
DünIrak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz
DünYolcu otobüsünde üç bavul uyuşturucu ele geçirildi
DünBelediye başkanı ve esnaf, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir aileyi ilçeden kovdu
DünMansur Yavaş: Çubuk-Akyurt içme suyu hattı tamamlandı
DünVitor Pereira: Benim hedefim hala bu ligi kazanmak