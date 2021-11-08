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https://tr.sputniknews.com/20211108/rusyadan-polonyaya-gocmen-hatirlatmasi-irakin-dagilmasinda-aktif-olarak-yer-aldiniz-1050594939.html
Rusya'dan Polonya'ya 'göçmen' hatırlatması: Irak'ın dağılmasında aktif olarak yer aldınız
Rusya'dan Polonya'ya 'göçmen' hatırlatması: Irak'ın dağılmasında aktif olarak yer aldınız
Belarus'tan hareket eden, aralarında Iraklıların da bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmenin Polonya sınırına ulaşmasına Varşova'nın verdiği tepkiyi eleştiren... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T18:47+0300
2021-11-08T18:47+0300
dünya
polonya
belarus
nato
göçmen krizi
irak işgali
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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Şu anda Lukaşenko'ya yalvaran ve Iraklı göçmenlerle ilgili sorunlar nedeniyle Minsk'i suçlayan Polonyalı siyasetçiler, Irak'ın Varşova'nın aktif katılımıyla dağıldığını hatırlaması gerekir" dedi.2 binden fazla Polonya askerinin 'demokrasi götürmek' için Irak'a girdiğini anımsatan Zaharova, "Utanmaz 'demokrasi taşıyıcıları' henüz ülkeye girmemişken ataları kendi ülkesinde hayatını inşa ettiği sırada, böyle bir yaşamı hayal etmeyen minnettar Iraklılardan en az o askerlerin sayısı kadar neden kabul etmiyorsunuz?" diye sordu.Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, Belarus'tan Polonya'ya geçmek isteyen çok sayıda sığınmacının yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla ilgili Belarus hükümetini suçlayarak Minsk'in sınırda provokasyona hazırlandığını iddia etmişti.Polonya, göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Öte yandan, Polonya Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından sınırda yaşanan sığınmacı hareketliliğini gösteren videolar paylaşılarak, güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara engel olduğu kaydedildi.Görüntülerde güvenlik güçlerinin göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği görüldü.Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştıBelarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus’un AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumlarından sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını söylemişti.Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211108/polonya-ilerleyen-gocmen-grubuna-karsi-belarus-sinirina-takviye-guc-gonderdi-1050588751.html
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polonya, belarus, nato, göçmen krizi, irak işgali

Rusya'dan Polonya'ya 'göçmen' hatırlatması: Irak'ın dağılmasında aktif olarak yer aldınız

18:47 08.11.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEPolonyalı askerler Irak'ta
Polonyalı askerler Irak'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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Belarus'tan hareket eden, aralarında Iraklıların da bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmenin Polonya sınırına ulaşmasına Varşova'nın verdiği tepkiyi eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'nın Irak'ın dağılmasına aktif rol oynadığının altını çizdi.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "Şu anda Lukaşenko'ya yalvaran ve Iraklı göçmenlerle ilgili sorunlar nedeniyle Minsk'i suçlayan Polonyalı siyasetçiler, Irak'ın Varşova'nın aktif katılımıyla dağıldığını hatırlaması gerekir" dedi.

2 binden fazla Polonya askerinin 'demokrasi götürmek' için Irak'a girdiğini anımsatan Zaharova, "Utanmaz 'demokrasi taşıyıcıları' henüz ülkeye girmemişken ataları kendi ülkesinde hayatını inşa ettiği sırada, böyle bir yaşamı hayal etmeyen minnettar Iraklılardan en az o askerlerin sayısı kadar neden kabul etmiyorsunuz?" diye sordu.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, Belarus'tan Polonya'ya geçmek isteyen çok sayıda sığınmacının yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla ilgili Belarus hükümetini suçlayarak Minsk'in sınırda provokasyona hazırlandığını iddia etmişti.

Polonya, göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Öte yandan, Polonya Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından sınırda yaşanan sığınmacı hareketliliğini gösteren videolar paylaşılarak, güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara engel olduğu kaydedildi.

Görüntülerde güvenlik güçlerinin göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği görüldü.

Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus’un AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumlarından sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını söylemişti.

Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar" demişti.

Polonya'da göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
DÜNYA
Polonya, ilerleyen göçmen grubuna karşı Belarus sınırına takviye güç gönderdi
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