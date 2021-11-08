https://tr.sputniknews.com/20211108/trump-2024-secimleri-icin-benim-aday-olmamdan-bircok-kisinin-memnun-olacagini-dusunuyorum-1050596918.html

Trump: 2024 seçimleri için benim aday olmamdan birçok kişinin memnun olacağını düşünüyorum

Trump: 2024 seçimleri için benim aday olmamdan birçok kişinin memnun olacağını düşünüyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olup olmayacağını açıklamak için 2022'nin kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine kadar... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T19:37+0300

2021-11-08T19:37+0300

2021-11-08T19:37+0300

dünya

donald trump

abd seçimleri

seçimler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049735367_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_416173e03d3787b7879f650fad38b53b.jpg

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, 2024'te aday olmayı değerlendirdiğini belirterek, "Benim aday olmamdan birçok kişinin memnun olacağını düşünüyorum, belki de bunu ara seçimlerden sonra açıklarım." ifadesini kullandı.Başkanlık yarışına girmeyi düşünmesinin, kesin bu yarışa gireceği anlamına gelmediğini belirten Trump, "Birçok kişi hala benim kararımı bekliyor." yorumunda bulundu.Virginia ve New Jersey eyaletlerinde 2 Kasım Salı günü yapılan valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi adayların gösterdiği yüksek performans, 2022'de Demokratların Kongredeki çoğunluğu kaybetmesinin habercisi olarak yorumlanmıştı.Öte yandan, ülkedeki enflasyon, tedarik zinciri sıkıntısı gibi birçok konu nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın anketlerdeki halk desteği oranı da düşüşe geçmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211101/biden-trump-yonetiminin-paris-iklim-anlasmasindan-cekilmesi-nedeniyle-ozur-diledi-1050386717.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, abd seçimleri, seçimler