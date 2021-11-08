Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211108/uzmanlar-acikladi-telefon-bagimliliginizi-azaltmak-icin-4-yol-1050571824.html
Uzmanlar açıkladı: Telefon bağımlılığınızı azaltmak için 4 yol
Uzmanlar açıkladı: Telefon bağımlılığınızı azaltmak için 4 yol
Uzmanlar, son dönemde yaygınlaşan telefon bağımlılığından kurtulmak için önerilerde bulundu. 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T06:43+0300
2021-11-08T06:42+0300
yaşam
bağımlılık
uyarı
telefon
ekran
uzman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044323179_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_031eafbdba81104b050a5c1702161adb.jpg
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya platformlarının global olarak çökmesi dünya çapında tepkilere neden olurken, 'ekran bağımlılığı' yeniden gündeme geldi.Özellikle akıllı cihazların artması ve pandeminin de etkisiyle hemen hemen her yaş grubunda yayılmaya devam ederken uzmanlar da bu yeni bağımlılık türü için alarm veriyor.Sözcü'nün aktardığına göre; psikiyatri profesörü ve Stanford Üniversitesi’ndeki bağımlılık kliniğinin direktörü olarak görev alan Anna Lembke, ABD tıp camiasında ülkenin opioid salgınıyla ilgili alarm veren ilk kişilerden biriydi. Lembke, 2016 yılında konuyla ilgili bir kitap da kaleme aldı. Dopamin Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence adlı kitabında Lembke, internetin ve buna bağlı olarak akıllı telefonun erişilebilirliği nasıl artırdığını ve potansiyel olarak zararlı ve bağımlılık yapan faaliyetlere maruz kalmayı inceliyor.Lembke, "Dünyayı bir kıtlık yerinden ezici bir bolluk yerine dönüştürdük: Uyuşturucu, yiyecek, haber, kumar, alışveriş, oyun, mesajlaşma, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter… Seçtiğiniz ilaçla henüz tanışmadıysanız, yakında size yakın bir web sitesi de gelecektir" diye yazıyor.'Birbirimize değil cihazlara güveniyoruz'Lembke, akıllı telefonlara bağımlılığın, bağımlılık yapan davranışları besleyebileceğini ve aynı zamanda izolasyon ve bağlantı eksikliği ile sonuçlanabileceğini söylüyor:“Cihazın kendisi bağımlılık yapıyor, buna yönelmemizi gerektiriyor, neredeyse canlı bir şeyi taklit ediyor. Yüzeydeki tüm ihtiyaçlarımızı karşılamamızın bir yolu haline geldi, ancak bunun birçok yönden sahte bir ikame olduğunu düşünüyorum.İhtiyaçlarımızı karşılamak için birbirimize güvenmiyoruz, telefonlarımıza yöneliyoruz ve bu, bizi daha da yalnızlaştırıyor.Uygulamamda yıkıcı sonuçlar görüyorum, insanlar çok izole oluyorlar, ilişkilerinde sorun yaşıyorlar, ebeveynler çocukları için gerçekten hazır olamıyorlar, çocuklarını ve eşlerini ihmal ediyorlar. Onlar da mutsuz. O anda iyi hissettiren ama aslında bizi daha da depresif yapan bu aktiviteyle meşgul olmamızın ironisi bu.”'10 yaşından küçük çocukların hiçbir cihaza erişimi olmamalı'Çocukların akıllı telefon kullanımını düzenleme konusunda da Lembke, on yaşından önce hiçbir cihaza denetimsiz erişimlerinin olmaması gerektiğini söylüyor: "12 yaşına kadar, çocuklarımız üzerinde hala kontrolümüz var, ondan sonra yapacaklarını yapacaklar. Ama temeli erkenden atabilirseniz, sağlıklı alışkanlıklar edinebilir, onlara ölçülü olmayı öğretebilirseniz, bu cihazları ellerine aldıklarında yollarına çıkacak olan dopamin saldırısına karşı bazı savunmalarla donanmış olurlar.”Lembke, sosyal medyanın potansiyel zararlarına odaklanılırken, diğer dijital tüketim biçimlerinin de bağımlılık veya takıntı haline gelebileceğini söylüyor.'Başkalarıyla bağlantıda kalmayı sağlıyor'Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Fakültesi Profesörü Dr. Raian Ali ise, teknoloji tasarımı, insan gereksinimleri ve davranışları ile dijital bağımlılık ve dijital refah arasındaki karşılıklı ilişkiye odaklanarak şunları söylüyor:"Sosyal medya; yorumlar, beğeniler ve paylaşımlar dahil olmak üzere sosyal etkileşim için araçlar sağladı. Sonuç olarak sosyal medya, bizi başkalarıyla bağlantıda tutmak için bu arzuyu sürekli olarak karşılıyor."Wall Street Journal, ekran bağımlılığı ile ilgili hazırladığı haberinde özellikle bağımlı sayılabilecek kullanıcılarla konuşarak bu sorunu çözmek için hangi yollara başvurduklarını ve hangilerinin işe yaradığını sordu.Kullanıcılar, bu yeni bağımlılıkla mücadele için birbirinden farklı yöntemler öneriyorlar:Bildirimleri sessize almakUzmanlar, dikkat dağıtıcı şeyleri azaltmak için metin uyarılarını ve her türlü uygulama bildirimini kapatmayı öneriyor. Belirli kişilerin aramalarının gelmesini sağlayacak şekilde bildirimleri sessize almak ekran süresini azaltmanın etkili bir yolu olacaktır.Daha az fotoğraf çekmekSosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre; içerik yayınlamak ekran başında geçirilen zamanı da etkiliyor. Bu nedenle daha az fotoğraf çekmek, ekran süresinin de azalmasını sağlayabilir.Bir zamanlayıcı ayarlamakBazı kullanıcılar, uyanmak için alarm kurmak gibi ekran başından kalkmak için de bir zamanlayıcı kurmanın etkili olabileceğini belirtiyorlar. Belirli bir süreye ulaştıktan sonra kullanıcıyı uyaran bir alarm, gün içinde ekran başında nasıl geçtiği anlaşılan zaman hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayabilir.Uygulamaları gizlemekEn çok vakit geçirilen uygulamaları telefon ekranında gizlemek ya da ulaşımı daha zor bir hale getirmek el alışkanlığını azaltırken ekran bağımlılığını engellemede de etkili olabilir.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044323179_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_61991ca92bb57ac3aa5b042840e64b82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bağımlılık, uyarı, telefon, ekran, uzman

Uzmanlar açıkladı: Telefon bağımlılığınızı azaltmak için 4 yol

06:43 08.11.2021
© AFP 2021 / SANJAY KANOJIAÇocuk - ergen - ekran - akıllı telefon - Hindistan
Çocuk - ergen - ekran - akıllı telefon - Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© AFP 2021 / SANJAY KANOJIA
Abone ol
Uzmanlar, son dönemde yaygınlaşan telefon bağımlılığından kurtulmak için önerilerde bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya platformlarının global olarak çökmesi dünya çapında tepkilere neden olurken, 'ekran bağımlılığı' yeniden gündeme geldi.
Özellikle akıllı cihazların artması ve pandeminin de etkisiyle hemen hemen her yaş grubunda yayılmaya devam ederken uzmanlar da bu yeni bağımlılık türü için alarm veriyor.
Sözcü'nün aktardığına göre; psikiyatri profesörü ve Stanford Üniversitesi’ndeki bağımlılık kliniğinin direktörü olarak görev alan Anna Lembke, ABD tıp camiasında ülkenin opioid salgınıyla ilgili alarm veren ilk kişilerden biriydi. Lembke, 2016 yılında konuyla ilgili bir kitap da kaleme aldı. Dopamin Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence adlı kitabında Lembke, internetin ve buna bağlı olarak akıllı telefonun erişilebilirliği nasıl artırdığını ve potansiyel olarak zararlı ve bağımlılık yapan faaliyetlere maruz kalmayı inceliyor.
Lembke, "Dünyayı bir kıtlık yerinden ezici bir bolluk yerine dönüştürdük: Uyuşturucu, yiyecek, haber, kumar, alışveriş, oyun, mesajlaşma, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter… Seçtiğiniz ilaçla henüz tanışmadıysanız, yakında size yakın bir web sitesi de gelecektir" diye yazıyor.

'Birbirimize değil cihazlara güveniyoruz'

Lembke, akıllı telefonlara bağımlılığın, bağımlılık yapan davranışları besleyebileceğini ve aynı zamanda izolasyon ve bağlantı eksikliği ile sonuçlanabileceğini söylüyor:
“Cihazın kendisi bağımlılık yapıyor, buna yönelmemizi gerektiriyor, neredeyse canlı bir şeyi taklit ediyor. Yüzeydeki tüm ihtiyaçlarımızı karşılamamızın bir yolu haline geldi, ancak bunun birçok yönden sahte bir ikame olduğunu düşünüyorum.
İhtiyaçlarımızı karşılamak için birbirimize güvenmiyoruz, telefonlarımıza yöneliyoruz ve bu, bizi daha da yalnızlaştırıyor.
Uygulamamda yıkıcı sonuçlar görüyorum, insanlar çok izole oluyorlar, ilişkilerinde sorun yaşıyorlar, ebeveynler çocukları için gerçekten hazır olamıyorlar, çocuklarını ve eşlerini ihmal ediyorlar. Onlar da mutsuz. O anda iyi hissettiren ama aslında bizi daha da depresif yapan bu aktiviteyle meşgul olmamızın ironisi bu.”

'10 yaşından küçük çocukların hiçbir cihaza erişimi olmamalı'

Çocukların akıllı telefon kullanımını düzenleme konusunda da Lembke, on yaşından önce hiçbir cihaza denetimsiz erişimlerinin olmaması gerektiğini söylüyor:
"12 yaşına kadar, çocuklarımız üzerinde hala kontrolümüz var, ondan sonra yapacaklarını yapacaklar. Ama temeli erkenden atabilirseniz, sağlıklı alışkanlıklar edinebilir, onlara ölçülü olmayı öğretebilirseniz, bu cihazları ellerine aldıklarında yollarına çıkacak olan dopamin saldırısına karşı bazı savunmalarla donanmış olurlar.”
Lembke, sosyal medyanın potansiyel zararlarına odaklanılırken, diğer dijital tüketim biçimlerinin de bağımlılık veya takıntı haline gelebileceğini söylüyor.

'Başkalarıyla bağlantıda kalmayı sağlıyor'

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Fakültesi Profesörü Dr. Raian Ali ise, teknoloji tasarımı, insan gereksinimleri ve davranışları ile dijital bağımlılık ve dijital refah arasındaki karşılıklı ilişkiye odaklanarak şunları söylüyor:
"Sosyal medya; yorumlar, beğeniler ve paylaşımlar dahil olmak üzere sosyal etkileşim için araçlar sağladı. Sonuç olarak sosyal medya, bizi başkalarıyla bağlantıda tutmak için bu arzuyu sürekli olarak karşılıyor."
Wall Street Journal, ekran bağımlılığı ile ilgili hazırladığı haberinde özellikle bağımlı sayılabilecek kullanıcılarla konuşarak bu sorunu çözmek için hangi yollara başvurduklarını ve hangilerinin işe yaradığını sordu.
Kullanıcılar, bu yeni bağımlılıkla mücadele için birbirinden farklı yöntemler öneriyorlar:

Bildirimleri sessize almak

Uzmanlar, dikkat dağıtıcı şeyleri azaltmak için metin uyarılarını ve her türlü uygulama bildirimini kapatmayı öneriyor. Belirli kişilerin aramalarının gelmesini sağlayacak şekilde bildirimleri sessize almak ekran süresini azaltmanın etkili bir yolu olacaktır.

Daha az fotoğraf çekmek

Sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre; içerik yayınlamak ekran başında geçirilen zamanı da etkiliyor. Bu nedenle daha az fotoğraf çekmek, ekran süresinin de azalmasını sağlayabilir.

Bir zamanlayıcı ayarlamak

Bazı kullanıcılar, uyanmak için alarm kurmak gibi ekran başından kalkmak için de bir zamanlayıcı kurmanın etkili olabileceğini belirtiyorlar. Belirli bir süreye ulaştıktan sonra kullanıcıyı uyaran bir alarm, gün içinde ekran başında nasıl geçtiği anlaşılan zaman hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayabilir.

Uygulamaları gizlemek

En çok vakit geçirilen uygulamaları telefon ekranında gizlemek ya da ulaşımı daha zor bir hale getirmek el alışkanlığını azaltırken ekran bağımlılığını engellemede de etkili olabilir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:14Bill Gates: Hükümetler biyoterörizm eylemlerine karşı hazır olmalı
08:01Teksas'da sekiz kişinin öldüğü festivaldeki olaylarda 'uyuşturucu iğne' şüphesi araştırılıyor
07:42Elon Musk Twitter anketi yaptı: Kullanıcılar 'hisseleri sat' dedi
06:58Nusret'ten ilham alan pizzacı, 24 ayar altından pizza yaptı
06:53Çin'in ihracatı Ekim'de 300 milyar doları aştı
06:48Filistin'den Bennett'in 'ABD konsolosluğu' açıklamasına yanıt
06:43Uzmanlar açıkladı: Telefon bağımlılığınızı azaltmak için 4 yol
06:29CHP Gençlik Kolları Başkanı belli oldu
06:04F1 Meksika'da kazanan Verstappen
05:27Rus Dışişleri: AUKUS’un kurulması, NATO saflarında anlaşmazlığa neden oldu
05:07NASA, Rusya ile çapraz uçuş olasılığını doğruladı
04:16Manisa'da sokağı ikiye bölen türbe: 'Evi tarif etmek kolay oluyor'
03:58Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Rus ordusu her tipten İHA’ya sahip
03:36Muğla'da boğalar güreşti, sahipleri kavga etti
03:28Koray Aydın: Valilikler, İYİ Parti’ye karşı protesto talimatı verdi
03:03Yarı çıplak baklavacının görüntüleri tepki çekti
03:01Kazakistan’da kafede şiddetli patlama: Binanın bir kısmı yıkıldı
02:56Yük treni, çarptığı aracı metrelerce sürükledi
02:18Sierra Leone'de yakıt tankerinin patlamasıyla ölenlerin sayısı 101'e çıktı
02:09Rusya Sayıştay Başkanı: Dünya ekonomisinin pandemi kaynaklı kayıpları 4-10 trilyon doları bulacak