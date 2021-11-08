https://tr.sputniknews.com/20211108/yerli-turist-onumuzdeki-yaz-sicak-denizlere-inerken-zorlanabilir-yuzde-50-60-oraninda-zam-kapida-1050594486.html

Yerli turiste yüzde 5-60 oranında zam bekleniyor

Yerli turiste yüzde 5-60 oranında zam bekleniyor

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, hem kurdaki rekorlar hem de yabancı turist sayısındaki artış beklentisinin yerli turiste yüzde 50-60 oranında zam... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T18:27+0300

2021-11-08T18:27+0300

2021-11-08T18:31+0300

ekonomi

zam

rezervasyon

yaz tatili

jolly tur

yerli turist

iç turizm

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Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, döviz kurundaki artış ve yükselen maliyetlerin yanı sıra yabancı ziyaretçi sayısında beklenen güçlü artış ile önümüzdeki sezonda iç turizmde yüzde 50-60 fiyat artışı yaşanabileceğini söyledi.Sözcü Gazetesi'nin Reuters haber ajansından aktardığı habere göre, Vardar, turizmde bu sene yabancı ziyaretçi sayısında görülen güçlü artışın önümüzdeki sene de devam etmesini beklediklerini belirterek, bunun da otellerde kapasite sıkıntısı yaratarak özellikle yerli turist için önemli fiyat artışlarına neden olmasını beklediklerini söyledi.‘Yerli otellerde yer bulmakta zorlanacak’Jolly’nin erken rezervasyon kampanyası ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Vardar, yeni dönemde oluşacak güçlü turizm hareketinde en büyük ilgiyi görecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını belirtti.Bu nedenle yaz sezonunda yerli turistler için Türkiye’deki otellerde yer bulmanın oldukça zor olacağını, bunun da fiyatlara yansıyacağını söyledi.2021 Kasım itibarıyla bile erken rezervasyon fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20-25 yukarıda olduğuna işaret eden Vardar, “Bu fiyat artışı sezonda yüzde 50-60'ları bulacak gibi görünüyor. Erken rezervasyon dönemini fiyat ve yer bulma avantajı olarak da değerlendirmek gerekiyor” dedi.2020'de yüzde 60 ciro artışı bekleniyor Öte yandan Jolly, önümüzdeki yıldan itibaren operasyonlarına incoming’i (yurtdışından Türkiye’ye turist getirme) de ekleyecek.Vardar’ın verdiği bilgiye göre, bu kapsamda öncelikle yurtdışında yaşayan Türklere odaklanmayı planlayan Jolly, cirosunun yüzde 9-10’unu yurtdışı misafirlerden elde etmeyi hedefliyor.Vardar, Jolly’nin cirosu ile ilgili bir bilgi vermedi.Ancak Vardar’ın verdiği bilgiye göre, bu yıl yurtiçi otel satışlarında 2019’a göre kişi sayısında yüzde 30, ciroda ise yüzde 80 artış yakalayan şirket 2022’de ise yüzde 60 ciro artışı öngörüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210114/turizmde-kayipta-abd-185-milyar-dolarla-zirvede-turkiye-ise-11sirada-1043576974.html

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zam, rezervasyon, yaz tatili, jolly tur, yerli turist, iç turizm