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https://tr.sputniknews.com/20211109/5-il-icin-firtina-uyarisi-1050639350.html
5 il için fırtına uyarısı
5 il için fırtına uyarısı
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T22:28+0300
2021-11-09T22:28+0300
2021-11-09T22:28+0300
türkiye
kayseri
sivas
nevşehir
kırşehir
meteoroloji
yozgat
fırtına
rüzgar
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor. Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
türkiye
kayseri
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kayseri, sivas, nevşehir, kırşehir, meteoroloji, yozgat, fırtına, rüzgar
5 il için fırtına uyarısı
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.
Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.