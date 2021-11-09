https://tr.sputniknews.com/20211109/5-il-icin-firtina-uyarisi-1050639350.html

5 il için fırtına uyarısı

5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T22:28+0300

2021-11-09T22:28+0300

2021-11-09T22:28+0300

türkiye

kayseri

sivas

nevşehir

kırşehir

meteoroloji

yozgat

fırtına

rüzgar

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor. Batı ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

türkiye

kayseri

sivas

nevşehir

kırşehir

yozgat

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kayseri, sivas, nevşehir, kırşehir, meteoroloji, yozgat, fırtına, rüzgar