AB, Ukrayna'yı seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesine aldı

Ukrayna, bugünden itibaren AB’nin gidilmemesini tavsiye ettiği ‘kırmızı listede’ yer alacak. Söz konusu kararın alınması, Ukraynalıların AB ülkelerini ziyaretlerinde birtakım kısıtlamalar ile karşılaşacağı anlamına geliyor. Brüksel yönetiminin bu kararı, Ukrayna’da koronavirüs vakalarının ciddi ölçüde artmış olması nedeniyle aldığı biliniyor.Ülkede son bir gün içinde 13 bini aşkın yeni vaka görüldü, 473 kişiyse virüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.Ukrayna’da aşılanma oranları da yeterince yüksek bir seviyeye ulaşmış değil. Ülkede şimdiye dek nüfusun yüzde 36.7’si bir doz koronavirüs aşısı oldu, her iki dozun da uygulandığı kişilerin oranıysa nüfusun yüzde 25.6’sına denk geliyor.Aşılama oranının en yüksek olduğu şehirse başkent Kiev. Burada nüfusun yüzde 45.7’si iki doz aşı olmuş durumda. Aşılama oranlarının en düşük olduğu bölgelerse Zakarpatskaya, Çernovitskaya ve Odesskaya.
AB’nin, koronavirüs vakalarının arttığı Ukrayna’yı seyahat edilebilir ülkeler listesinden çıkarıp gidilmemesi tavsiye edilen ülkelerin yer aldığı ‘kırmızı listeye’ aldığı belirtildi.
Ukrayna, bugünden itibaren AB’nin gidilmemesini tavsiye ettiği ‘kırmızı listede’ yer alacak. Söz konusu kararın alınması, Ukraynalıların AB ülkelerini ziyaretlerinde birtakım kısıtlamalar ile karşılaşacağı anlamına geliyor. Brüksel yönetiminin bu kararı, Ukrayna’da koronavirüs vakalarının ciddi ölçüde artmış olması nedeniyle aldığı biliniyor.
Ülkede son bir gün içinde 13 bini aşkın yeni vaka görüldü, 473 kişiyse virüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Ukrayna’da aşılanma oranları da yeterince yüksek bir seviyeye ulaşmış değil. Ülkede şimdiye dek nüfusun yüzde 36.7’si bir doz koronavirüs aşısı oldu, her iki dozun da uygulandığı kişilerin oranıysa nüfusun yüzde 25.6’sına denk geliyor.
Aşılama oranının en yüksek olduğu şehirse başkent Kiev. Burada nüfusun yüzde 45.7’si iki doz aşı olmuş durumda. Aşılama oranlarının en düşük olduğu bölgelerse Zakarpatskaya, Çernovitskaya ve Odesskaya.