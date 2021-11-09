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Ankara ve çevre illerde 'ışık huzmesi' görüldü
Ankara ve çevre illerde 'ışık huzmesi' görüldü
Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecan yaratırken, akıllara 'Meteor mu?' sorusunu getirdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T06:02+0300
2021-11-09T06:02+0300
2021-11-09T06:01+0300
yaşam
ankara
meteor
ışık
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Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı.Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.Vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.
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ankara, meteor, ışık
Ankara ve çevre illerde 'ışık huzmesi' görüldü
Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecan yaratırken, akıllara 'Meteor mu?' sorusunu getirdi.
Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında
gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı.
Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste
"Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
Vatandaşlar, o anları
cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.