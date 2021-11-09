https://tr.sputniknews.com/20211109/ankara-ve-cevre-illerde-isik-huzmesi-goruldu-1050609024.html

Ankara ve çevre illerde 'ışık huzmesi' görüldü

Ankara ve çevre illerde 'ışık huzmesi' görüldü

Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi vatandaşlarda heyecan yaratırken, akıllara 'Meteor mu?' sorusunu getirdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

ankara

meteor

ışık

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Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı.Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.Vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.

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ankara, meteor, ışık