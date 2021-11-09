https://tr.sputniknews.com/20211109/bm-polonya-belarus-sinirindaki-multecilere-yonelik-siddete-tepki-gosterdi-1050633962.html

BM, Polonya-Belarus sınırındaki mültecilere yönelik şiddete tepki gösterdi

BM, Polonya-Belarus sınırındaki mültecilere yönelik şiddete tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T18:38+0300

2021-11-09T18:38+0300

2021-11-09T18:38+0300

dünya

göçmen

göçmen krizi

birleşmiş milletler (bm)

polonya-belarus göçmen krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050629341_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f33ff3bb38a940e456e37e7f92bdc11b.jpg

BMMYK ve IOM'dan yapılan ortak açıklamada, dün Bruzgi sınır kapısından Polonya'ya geçmeye çalışan yaklaşık 4 bin düzensiz göçmeni güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak durdurması üzerine gerginlik yaşandığı belirtildi.Açıklamada, "Bu durumdan uzun zamandır endişe duymaktayız." ifadesi yer aldı.Düzensiz göçmenlere yapılan muamelenin ardından kurumların, Belarus ve Polonya hükümetleriyle irtibat halinde olduğu vurgulanan açıklamada, göçmenlere yönelik şiddet uygulandığına dair raporlar karşısında BMMYK ve IOM'un alarma geçtiği bildirildi.Düzensiz göçmenlerin çaresizliğinden faydalanarak onlara gerçek dışı ve yanlış yönlendirici vaatlerde bulunmanın kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Belarus ve Polonya hükümetlerine, sınır bölgesinde daha fazla can kaybına mani olmaları ve göçmenlere insani muamele yapmaları çağrısında bulunuldu.

https://tr.sputniknews.com/20211109/rus-disisleri-polonya-belarus-sinirindaki-durum-genel-fotografin-sadece-bir-parcasi-1050632204.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

göçmen, göçmen krizi, birleşmiş milletler (bm), polonya-belarus göçmen krizi