https://tr.sputniknews.com/20211109/bm-polonya-belarus-sinirindaki-multecilere-yonelik-siddete-tepki-gosterdi-1050633962.html
BM, Polonya-Belarus sınırındaki mültecilere yönelik şiddete tepki gösterdi
BM, Polonya-Belarus sınırındaki mültecilere yönelik şiddete tepki gösterdi
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T18:38+0300
2021-11-09T18:38+0300
2021-11-09T18:38+0300
dünya
göçmen
göçmen krizi
birleşmiş milletler (bm)
polonya-belarus göçmen krizi
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BMMYK ve IOM'dan yapılan ortak açıklamada, dün Bruzgi sınır kapısından Polonya'ya geçmeye çalışan yaklaşık 4 bin düzensiz göçmeni güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak durdurması üzerine gerginlik yaşandığı belirtildi.Açıklamada, "Bu durumdan uzun zamandır endişe duymaktayız." ifadesi yer aldı.Düzensiz göçmenlere yapılan muamelenin ardından kurumların, Belarus ve Polonya hükümetleriyle irtibat halinde olduğu vurgulanan açıklamada, göçmenlere yönelik şiddet uygulandığına dair raporlar karşısında BMMYK ve IOM'un alarma geçtiği bildirildi.Düzensiz göçmenlerin çaresizliğinden faydalanarak onlara gerçek dışı ve yanlış yönlendirici vaatlerde bulunmanın kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Belarus ve Polonya hükümetlerine, sınır bölgesinde daha fazla can kaybına mani olmaları ve göçmenlere insani muamele yapmaları çağrısında bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211109/rus-disisleri-polonya-belarus-sinirindaki-durum-genel-fotografin-sadece-bir-parcasi-1050632204.html
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göçmen, göçmen krizi, birleşmiş milletler (bm), polonya-belarus göçmen krizi
BM, Polonya-Belarus sınırındaki mültecilere yönelik şiddete tepki gösterdi
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik güvenlik güçlerinin şiddetine tepki gösterdi.
BMMYK ve IOM'dan yapılan ortak açıklamada, dün Bruzgi sınır kapısından Polonya'ya geçmeye çalışan yaklaşık 4 bin düzensiz göçmeni güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak durdurması üzerine gerginlik yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu durumdan uzun zamandır endişe duymaktayız." ifadesi yer aldı.
Düzensiz göçmenlere yapılan muamelenin ardından kurumların, Belarus ve Polonya hükümetleriyle irtibat halinde olduğu vurgulanan açıklamada, göçmenlere yönelik şiddet uygulandığına dair raporlar karşısında BMMYK ve IOM'un alarma geçtiği bildirildi.
Düzensiz göçmenlerin çaresizliğinden faydalanarak onlara gerçek dışı ve yanlış yönlendirici vaatlerde bulunmanın kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Belarus ve Polonya hükümetlerine, sınır bölgesinde daha fazla can kaybına mani olmaları ve göçmenlere insani muamele yapmaları çağrısında bulunuldu.