Rus Dışişleri: Polonya-Belarus sınırındaki durum genel fotoğrafın sadece bir parçası

“Bunun başlıca sebebi, bazı ülkelerin dış politikadaki bağımsızlığını kaybetmesi. Zira gayri Avrupai ülkelerin politikasına hizmet ediyorlar. Diğer sebepler arasında, sorumsuzca davranarak bağımsız ülkelerin iç işlerine karışmaları ve en önemli demokratik ilkelere yaklaşımda çifte standartlar kullanmaları. Bunun birçok örneği var. ABD ve müttefiki olan ülkelerin eylemleri yüzünden Irak devletçiliğinin yok olması, bölgede tektonik kaymalara yol açtı. Batılıların finanse ettiği ‘Arap baharı’, NATO’nun Libya kampanyası, kolektif Batı’nın Suriye’nin iç işlerine müdahalesi ve bu ülkede uluslararası teröre destek vermesi ve en önemlisi Irak devletinin enkazı üzerinde IŞİD’in ortaya çıkışı, tüm bunlar bu bölgeden Avrupa’ya büyük sığınmacı ve göçmen akınına yol açtı. Elbette, temelinde bazı halkların ve kültürlerin gelenek ve değerlerini başkaları lehine aşağılamanın yattığı enformasyon kampanyaları da sebepler arasında. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un sözlerini tekrarlamak istiyorum. Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizini çözüme kavuşturma yükümlülüğü tamamen Batı’ya ait, zira eylemleriyle Ortadoğu’da bu krizi kışkırttı. Bu kriz, tamamen uluslararası insani hukuka saygı çerçevesinde çözümlenmeli”.