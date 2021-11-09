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Rus Dışişleri: Polonya-Belarus sınırındaki durum genel fotoğrafın sadece bir parçası
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOVpolonya belarus göçmen krizi
© AFP 2021 / LEONID SHCHEGLOV
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa’daki tansiyonun yıllardır yükseldiğini ve Avrupa Birliği’nin (AB) doğu sınırındaki göçmen krizinin genel fotoğrafın sadece bir parçası olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalındaki paylaşımında, Polonyalı mevkidaşı Łukasz Jasina’nın, Moskova’nın Polonya-Belarus sınırındaki krizi ‘sömürdüğü’, yalan söylediği, gerçekleri manipüle ettiği ve bununla Avrupa’daki gerilimi güçlendirdiği yönündeki iddiasını değerlendirdi.
Rus diplomat, “Tüm bunlar dün başlamış gibi yapmaya gerek yok. AB’nin doğu sınırındaki durum, genel fotoğrafın sadece bir parçası. Asıl bunu görmemek, anlamamak ve kabul etmemek gerçekleri manipüle etmek ve yalan söylemektir. Olabilecek en korkunç yalan. Zira kendi kendilerine yalan söylüyorlar” diye yazdı.
“Avrupa’daki gerilim uzun yıllardır yükselmekte” diye kaydeden Zaharova, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
“Bunun başlıca sebebi, bazı ülkelerin dış politikadaki bağımsızlığını kaybetmesi. Zira gayri Avrupai ülkelerin politikasına hizmet ediyorlar. Diğer sebepler arasında, sorumsuzca davranarak bağımsız ülkelerin iç işlerine karışmaları ve en önemli demokratik ilkelere yaklaşımda çifte standartlar kullanmaları. Bunun birçok örneği var. ABD ve müttefiki olan ülkelerin eylemleri yüzünden Irak devletçiliğinin yok olması, bölgede tektonik kaymalara yol açtı. Batılıların finanse ettiği ‘Arap baharı’, NATO’nun Libya kampanyası, kolektif Batı’nın Suriye’nin iç işlerine müdahalesi ve bu ülkede uluslararası teröre destek vermesi ve en önemlisi Irak devletinin enkazı üzerinde IŞİD’in ortaya çıkışı, tüm bunlar bu bölgeden Avrupa’ya büyük sığınmacı ve göçmen akınına yol açtı. Elbette, temelinde bazı halkların ve kültürlerin gelenek ve değerlerini başkaları lehine aşağılamanın yattığı enformasyon kampanyaları da sebepler arasında. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un sözlerini tekrarlamak istiyorum. Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizini çözüme kavuşturma yükümlülüğü tamamen Batı’ya ait, zira eylemleriyle Ortadoğu’da bu krizi kışkırttı. Bu kriz, tamamen uluslararası insani hukuka saygı çerçevesinde çözümlenmeli”.
Rusya Dışişleri Sözcüsü ayrıca Polonyalı mevkidaşını, Avrupa kıtasındaki gerilimle ilgili ders vermek yerine, “Polonyalı kolluk mensuplarının, telefon ve internet bağlantısını engelleme, ışık ve gürültüye maruz bırakma dahil agresif fiziksel sansür kullanarak sınır bölgeden kovduğu gazetecilerin haklarını sağlama” konusuyla ile ilgilenmeye davet etti.