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Britanya'da yürütülen araştırma: Pandemide kadınların cinsel dürtüsü azaldı, adet döngüleri bozuldu
Britanya'da yürütülen araştırma: Pandemide kadınların cinsel dürtüsü azaldı, adet döngüleri bozuldu
Pandemiden kadınların yarısından fazlasının adet döngüleri ve cinsel dürtülerinin olumsuz etkilendiğini gösteren araştırmayı yöneten bilim insanları... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:21+0300
2021-11-09T13:21+0300
koronavirüs
ingiltere
irlanda
bilim insanları
iskoçya
britanya
araştırma
cinsel
adet
kadın
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Milyonlarca insanın ömürlerinde bir kereliğine maruz kaldıkları Kovid-19 pandemisinin fiziksel ve psikolojik etkilerini ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma, kadınların yarısından fazlasının adet döngüleri ve cinsel dürtülerinin etkilendiğine işaret etti. Britanya'da yürütülen araştırmaya katılan kadınların yüzde 54'ü cinsel dürtülerinin azaldığını, yüzde 56'sı pandemi başladığından beri adet döngülerinin genel değişiklikten geçtiğini söyledi. Araştırmaya göre adetlerinin ağır geçtiğini, ağrı çektiğini, adet tarihlerinin kaçtığını söyleyen kadınların sayısı pandemi öncesine kıyasla önemli ölçüde arttı. Kadınların neredeyse 3'te 2'si (yüzde 64) adet öncesi semptomların kötüleştiğini belirtti. Kadınlarda şiddetli depresyon, anksiyete ve kötü uyku oranları, halk genelinde görülenin 2 katından fazla çıktı.Kötü uyku ve artan stresin kadının adet döngüsünün bozulmasıyla bağlantılı olduğunun zaten bilindiğini belirten araştırmacılar, son çalışmada pandemide kötü uyuduğunu söyleyenlerde adet döngüsünde genel değişiklik ve adet tarihlerinin kaçmasının daha yaygın olduğunu aktardı.Araştırmayı yöneten Dublin'deki Trinity College'dan bilim insanları, pandemi döneminde kaygı düzeyinin daha da artmasının, ağrılı adet dönemleri ihtimalinin daha yükselmesi ve adet öncesi semptomların daha kötüleşmesinin yanısıra üreme çağındaki kadınlarda cinsel dürtüde azalmayla bağlantılı gözüktüğüne dikkat çekti.Kadınlarda stres yaratan çeşitli etkenler içinde en sık karşılaşılanlar, işle ilgili stres, aile içinde hastalık ve yas olarak belirlendi.Aralık 2019'da başlayan pandeminin etkileriyle ilgili nisan ayında yapılan araştırmaya yaş ortalaması 34 olan üreme çağındaki 1335 kadın katıldı. Henüz yayımlanmayan araştırma raporu, Edinburgh'daki Endokrinoloji Derneği yıllık konferansına sunuldu. Araştırmacılar, kadınlarda saptanan durumun 'pandemiyle bağlantılı emsalsiz psikolojik yükten kaynaklandığı' görüşünde."Bulgular ekibi şaşırttı mı" sorusu üzerine raporun eşyazarı Dr Lisa Owens, şunları söyledi:"Evet, pandeminin kadınların adet döngüleri üzerindeki etkisinin bir kısmını varsaymıştık, ancak ölçeğini hafife almışız. Bunun küresel nüfus üzerindeki etkisi açısından ömür boyu bir kez yaşanabilecek bir olay olduğunu düşünüyorum, ancak elbette gelecekteki pandemileri öngöremeyiz."“Genelde adet döngüsü sorunları olan kadınlar için çok az destek mevcutken, halihazırdaki kaynaklar pandemi nedeniyle daha da daraldı. Bence bu araştırma, kadınların üreme sağlığıyla ilgili endişelerini tanıma ve ele almanın önemini vurguluyor.”Diğer eşyazar Dr Michelle Maher "Bulgularımız, pandemiyle ilişkili benzeri görülmemiş psikolojik yük göz önüne alındığında, adet düzensizliğinden etkilenen kadınlara uygun tıbbi bakım ve zihinsel sağlık desteği sağlamaya yönelik gerçek bir ihtiyacı vurgulamaktadır" diyerek ekledi:"Düzensiz, geciken adet, adeti ağır veya ağrılı geçirme, premenstrüel sendrom ya da cinsel dürtü azalması gibi üreme bozuklukları kadar ruh halinin düşmesi, anksiyete, stres, uyku bozukluğu gibi zihinsel sağlık bozuklukları yaşayan kadınları, pratisyen hekimlerine görünüp tavsiye almaya teşvik ediyoruz."
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ingiltere, irlanda, bilim insanları, iskoçya, britanya, araştırma, cinsel, adet, kadın, artış, stres, azalma

Britanya'da yürütülen araştırma: Pandemide kadınların cinsel dürtüsü azaldı, adet döngüleri bozuldu

13:21 09.11.2021
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Kovid-19 kaynaklı koku kaybına A vitamini damlası çözüm olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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Pandemiden kadınların yarısından fazlasının adet döngüleri ve cinsel dürtülerinin olumsuz etkilendiğini gösteren araştırmayı yöneten bilim insanları, kadınların tıbbi bakım ve zihinsel sağlık desteğine ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti.
Milyonlarca insanın ömürlerinde bir kereliğine maruz kaldıkları Kovid-19 pandemisinin fiziksel ve psikolojik etkilerini ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma, kadınların yarısından fazlasının adet döngüleri ve cinsel dürtülerinin etkilendiğine işaret etti.
Britanya'da yürütülen araştırmaya katılan kadınların yüzde 54'ü cinsel dürtülerinin azaldığını, yüzde 56'sı pandemi başladığından beri adet döngülerinin genel değişiklikten geçtiğini söyledi.
Araştırmaya göre adetlerinin ağır geçtiğini, ağrı çektiğini, adet tarihlerinin kaçtığını söyleyen kadınların sayısı pandemi öncesine kıyasla önemli ölçüde arttı.
Kadınların neredeyse 3'te 2'si (yüzde 64) adet öncesi semptomların kötüleştiğini belirtti.
Kadınlarda şiddetli depresyon, anksiyete ve kötü uyku oranları, halk genelinde görülenin 2 katından fazla çıktı.
Kötü uyku ve artan stresin kadının adet döngüsünün bozulmasıyla bağlantılı olduğunun zaten bilindiğini belirten araştırmacılar, son çalışmada pandemide kötü uyuduğunu söyleyenlerde adet döngüsünde genel değişiklik ve adet tarihlerinin kaçmasının daha yaygın olduğunu aktardı.
Araştırmayı yöneten Dublin'deki Trinity College'dan bilim insanları, pandemi döneminde kaygı düzeyinin daha da artmasının, ağrılı adet dönemleri ihtimalinin daha yükselmesi ve adet öncesi semptomların daha kötüleşmesinin yanısıra üreme çağındaki kadınlarda cinsel dürtüde azalmayla bağlantılı gözüktüğüne dikkat çekti.
Kadınlarda stres yaratan çeşitli etkenler içinde en sık karşılaşılanlar, işle ilgili stres, aile içinde hastalık ve yas olarak belirlendi.
Aralık 2019'da başlayan pandeminin etkileriyle ilgili nisan ayında yapılan araştırmaya yaş ortalaması 34 olan üreme çağındaki 1335 kadın katıldı. Henüz yayımlanmayan araştırma raporu, Edinburgh'daki Endokrinoloji Derneği yıllık konferansına sunuldu.
Araştırmacılar, kadınlarda saptanan durumun 'pandemiyle bağlantılı emsalsiz psikolojik yükten kaynaklandığı' görüşünde.
"Bulgular ekibi şaşırttı mı" sorusu üzerine raporun eşyazarı Dr Lisa Owens, şunları söyledi:
"Evet, pandeminin kadınların adet döngüleri üzerindeki etkisinin bir kısmını varsaymıştık, ancak ölçeğini hafife almışız. Bunun küresel nüfus üzerindeki etkisi açısından ömür boyu bir kez yaşanabilecek bir olay olduğunu düşünüyorum, ancak elbette gelecekteki pandemileri öngöremeyiz."
“Genelde adet döngüsü sorunları olan kadınlar için çok az destek mevcutken, halihazırdaki kaynaklar pandemi nedeniyle daha da daraldı. Bence bu araştırma, kadınların üreme sağlığıyla ilgili endişelerini tanıma ve ele almanın önemini vurguluyor.”
Diğer eşyazar Dr Michelle Maher "Bulgularımız, pandemiyle ilişkili benzeri görülmemiş psikolojik yük göz önüne alındığında, adet düzensizliğinden etkilenen kadınlara uygun tıbbi bakım ve zihinsel sağlık desteği sağlamaya yönelik gerçek bir ihtiyacı vurgulamaktadır" diyerek ekledi:
"Düzensiz, geciken adet, adeti ağır veya ağrılı geçirme, premenstrüel sendrom ya da cinsel dürtü azalması gibi üreme bozuklukları kadar ruh halinin düşmesi, anksiyete, stres, uyku bozukluğu gibi zihinsel sağlık bozuklukları yaşayan kadınları, pratisyen hekimlerine görünüp tavsiye almaya teşvik ediyoruz."
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