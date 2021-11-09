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https://tr.sputniknews.com/20211109/bylockun-lisans-sahibi-tahliye-edildi-1050618691.html
ByLock'un lisans sahibi tahliye edildi
ByLock'un lisans sahibi tahliye edildi
FETÖ'nün mesajlaşma uygulaması ByLock'un lisans sahibi David Keynes, itirafçı olmak amacıyla ABD'den gelip, teslim olmuştu. Keynes'in, geçen hafta tahliye... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:17+0300
2021-11-09T13:17+0300
2021-11-09T13:16+0300
politika
fetö
bylock
tahliye
itirafçı
itiraf
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ByLock'un lisans sahibi David Keynes, itirafçı olmak için savcılığa başvuru yapıp, 9 Haziran’da ABD'den İstanbul'a geldi.Keynes, havalimanında gözaltına alındı, ardından tutuklandı.İtiraflarında, aslında adının Alparslan Demir olduğunu, ABD vatandaşlığına geçince ünlü iktisatçıdan esinlenip David Keynes adını aldığını söyledi.İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Kasım'da sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.Alparslan Demir'in, soruşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin olmadığı belirtildi.Sanık, yurt dışına çıkış yasağı konularak 3 Kasım'da Silivri Cezaevi'nden çıkarıldı.
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fetö, bylock, tahliye, itirafçı, itiraf
ByLock'un lisans sahibi tahliye edildi
FETÖ'nün mesajlaşma uygulaması ByLock'un lisans sahibi David Keynes, itirafçı olmak amacıyla ABD'den gelip, teslim olmuştu. Keynes'in, geçen hafta tahliye edildiği anlaşıldı.
ByLock'un lisans sahibi David Keynes, itirafçı olmak için savcılığa başvuru yapıp, 9 Haziran’da ABD'den İstanbul'a geldi.
Keynes, havalimanında gözaltına alındı, ardından tutuklandı.
İtiraflarında, aslında
adının Alparslan Demir olduğunu, ABD vatandaşlığına geçince ünlü iktisatçıdan esinlenip David Keynes adını aldığını söyledi.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Kasım'da sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.
Alparslan Demir'in,
soruşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin olmadığı belirtildi.
Sanık, yurt dışına çıkış yasağı konularak
3 Kasım'da Silivri Cezaevi'nden çıkarıldı.