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https://tr.sputniknews.com/20211109/cin-merkez-bankasi-karbon-salimini-azaltmak-icin-kredi-destegi-verecek-1050608710.html
Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek
Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek
Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmaya yönelik projeler için kredi destek mekanizmasını devreye sokacağını bildirdi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T05:57+0300
2021-11-09T05:55+0300
ekonomi
çin
kredi
destek
karbon salımı
çin merkez bankası (pboc)
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Merkez Bankası, konuyla ilgili açıklamasında, karbon salımını azaltmaya yönelik projelere verilen kredilerin yüzde 60'ını yıllık yüzde 1.75 faizle üstleneceğini bildirdi.Banka, finans kuruluşlarının kredi sözleşmelerini, gösterge faiz ve kredi faiz oranlarına göre yapmalarını, ardından destek için doğrudan fon sistemine başvurmalarını istedi.Destek alan kuruluşların, karbon azaltım hedefine yönelik kredileri ve bu kredilerle sağlanan emisyon kesintileri hakkındaki bilgileri kamuya açıklamalarının talep edileceği kaydedildi.Açıklamada, yapısal para politikası aracının temiz enerji, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması konularında fayda sağlamasının beklendiği vurgulandı.
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çin, kredi, destek, karbon salımı, çin merkez bankası (pboc)

Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek

05:57 09.11.2021
© AFP 2021 / Mark RaltsonÇin Merkez Bankası (PBoC)
Çin Merkez Bankası (PBoC) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021 / Mark Raltson
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Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmaya yönelik projeler için kredi destek mekanizmasını devreye sokacağını bildirdi.
Merkez Bankası, konuyla ilgili açıklamasında, karbon salımını azaltmaya yönelik projelere verilen kredilerin yüzde 60'ını yıllık yüzde 1.75 faizle üstleneceğini bildirdi.
Banka, finans kuruluşlarının kredi sözleşmelerini, gösterge faiz ve kredi faiz oranlarına göre yapmalarını, ardından destek için doğrudan fon sistemine başvurmalarını istedi.
Destek alan kuruluşların, karbon azaltım hedefine yönelik kredileri ve bu kredilerle sağlanan emisyon kesintileri hakkındaki bilgileri kamuya açıklamalarının talep edileceği kaydedildi.
Açıklamada, yapısal para politikası aracının temiz enerji, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması konularında fayda sağlamasının beklendiği vurgulandı.
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