https://tr.sputniknews.com/20211109/copte-yanmis-kedi-bulundu-ahlak-disi-bir-davranis-1050639841.html

Çöpte yanmış kedi bulundu: 'Ahlak dışı bir davranış'

Çöpte yanmış kedi bulundu: 'Ahlak dışı bir davranış'

Antalya'da bir çocuk parkında çöp kovasında yanmış kedi bulundu. Kedinin trafoya girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği belirtildi. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T22:53+0300

2021-11-09T22:53+0300

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yaşam

antalya

kedi

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DHA'nın aktardığı haberde, olay öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki bir çocuk parkında meydana geldi.Parka köpeğini gezdirmek için gelen Oğuzhan Taşçeker, çöp kutusundaki yanarak ölen kediyi fark edince belediyeye haber verdi.Olay yerine gelen ekipler kediyi çöp kutusundan alırken, çevredeki hayvanseverler ölen kedinin çöpe atılmasına tepki gösterdi.'Ahlak dışı bir davranış'Oğuzhan Taşçeker, "İlk başta ne olduğunu anlamadım. Daha sonra kedi olduğunu fark ettim. Gerekli yerlere haber verdim. Kedinin cesedini alıp, götürdüler. Çöpe konulması ahlak dışı bir davranış. Parkı kullanan çocuklar" dedi.Kedinin trafoya girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği belirtildi.

antalya

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antalya, kedi