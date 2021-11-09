https://tr.sputniknews.com/20211109/dugun-konvoyunda-camdan-sarkan-kisi-otomobil-aniden-hareket-edince-yere-dustu-1050629113.html

Düğün konvoyunda camdan sarkan kişi, otomobil aniden hareket edince yere düştü

Düğün konvoyunda camdan sarkan kişi, otomobil aniden hareket edince yere düştü

İstanbul Maltepe’de düğün konvoyunda otomobilin camlarından sarkarak ilerleyen kişi, otomobilin aniden hareket etmesi ile düştü. Yolcu daha sonra camdan... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T16:49+0300

2021-11-09T16:49+0300

2021-11-09T16:49+0300

türkiye

trafik

konvoy

düğün konvoyu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050629053_0:14:1200:689_1920x0_80_0_0_f0aad4778368598fae0b24b73f3a8d1c.jpg

İstanbul'da düğün konvoyuna katılan araç, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu üzerinde seyrediyordu. Bir ara trafikte duran otomobilin camından çıkmaya çalışan kişi, otomobilin tekrar hareket etmesi üzerine zor anlar yaşadı. Bu sırada sendeleyerek düşen ve bir ayağı otomobilin içerisinde kalan genç, otomobile tekrar binebilmek için bir süre mücadele etti. Genç, tekrar otomobile binmeyi başarırken, olaydan yara almadan kurtuldu.Yaşanan tehlikeli yolculuk ise konvoyda bulunan bir otomobilin içerisinden görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20210901/dugun-konvoyunda-trafigi-tehlikeye-sokan-4-minibuscuye-para-cezasi-1048522089.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik, konvoy, düğün konvoyu