https://tr.sputniknews.com/20211109/enerji-bakani-donmez-karadenizdeki-kesiflerin-degerini-artiracak-yeni-mujdeler-icin-gun-sayiyoruz-1050621183.html

Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz'deki keşiflerin değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz

Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz'deki keşiflerin değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz

Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" açıklamasında bulundu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T14:17+0300

2021-11-09T14:17+0300

2021-11-09T14:28+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

enerji

trt

keşif

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız" ifadesini kullandı.Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211105/bakan-donmez-yerli-dogalgazda-hedefimiz-belli-2023e-kadar-ilk-fazini-baglayacagiz-1050521967.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, enerji, trt, keşif, fatih dönmez