https://tr.sputniknews.com/20211109/ermenistan-cumhurbaskanindan-turkiye-yorumu-karsilikli-saygi-olmazsa-hicbir-sey-ise-yaramaz-1050617864.html

Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye yorumu: Karşılıklı saygı olmazsa hiçbir şey işe yaramaz

Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye yorumu: Karşılıklı saygı olmazsa hiçbir şey işe yaramaz

Argument i Faktı gazetesine konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye ve Azerbaycan ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Ne zaferin ne... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T13:09+0300

2021-11-09T13:09+0300

2021-11-09T13:09+0300

ermenistan

türkiye

azerbaycan

armen sarkisyan

argumentı i faktı

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Argument i Faktı gazetesine Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu."Bazı görüşlerimi gizlemiyorum. Evet, Ermenistan'ın dünyadaki herkesle iyi ilişkileri olmalı" diyen Sarkisyan şöyle devam etti: "Karmaşık bir mesele olsa bile Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim. Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur ki bu daha da zor. Sonuçta tarihi nasıl unutabiliriz? Ermenistan yalnızca kendi vatandaşları değil tüm Ermenilerin önünde kararlarından sorumlu. Bu insanlar gelecekte daha hassas sorular yöneltebilir." Ermenistan- Türkiye uzlaşısının mümkün mü yoksa artık imkansız mı olduğuna dair bir soruya da Sarkisyan şu yanıtı verdi: "Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ne nihai zafer ne de nihai yenilgi. Her şey mümkün. Fransa ve Almanya yüzyıl boyunca birbirleriyle savaştı ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her şey değişti. Türkiye'nin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Kültür, tarih, anıtlar, din, kilise ve tüm diğer şeyler konusunda tolerans olması gerekiyor. Karşılıklı saygı olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramaz."

https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-buyukelcisi-ermenistan-ve-turkiye-arasindaki-diyalogu-desteklemeye-haziriz-1049399025.html

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ermenistan, türkiye, azerbaycan, armen sarkisyan, argumentı i faktı