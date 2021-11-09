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Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye yorumu: Karşılıklı saygı olmazsa hiçbir şey işe yaramaz
Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye yorumu: Karşılıklı saygı olmazsa hiçbir şey işe yaramaz
Argument i Faktı gazetesine konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye ve Azerbaycan ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Ne zaferin ne... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T13:09+0300
2021-11-09T13:09+0300
ermenistan
türkiye
azerbaycan
armen sarkisyan
argumentı i faktı
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Argument i Faktı gazetesine Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu."Bazı görüşlerimi gizlemiyorum. Evet, Ermenistan'ın dünyadaki herkesle iyi ilişkileri olmalı" diyen Sarkisyan şöyle devam etti: "Karmaşık bir mesele olsa bile Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim. Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur ki bu daha da zor. Sonuçta tarihi nasıl unutabiliriz? Ermenistan yalnızca kendi vatandaşları değil tüm Ermenilerin önünde kararlarından sorumlu. Bu insanlar gelecekte daha hassas sorular yöneltebilir." Ermenistan- Türkiye uzlaşısının mümkün mü yoksa artık imkansız mı olduğuna dair bir soruya da Sarkisyan şu yanıtı verdi: "Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ne nihai zafer ne de nihai yenilgi. Her şey mümkün. Fransa ve Almanya yüzyıl boyunca birbirleriyle savaştı ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her şey değişti. Türkiye'nin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Kültür, tarih, anıtlar, din, kilise ve tüm diğer şeyler konusunda tolerans olması gerekiyor. Karşılıklı saygı olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramaz."
https://tr.sputniknews.com/20210930/abd-buyukelcisi-ermenistan-ve-turkiye-arasindaki-diyalogu-desteklemeye-haziriz-1049399025.html
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ermenistan, türkiye, azerbaycan, armen sarkisyan, argumentı i faktı

Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye yorumu: Karşılıklı saygı olmazsa hiçbir şey işe yaramaz

13:09 09.11.2021
© AFP 2021Armen Sarkisyan
Armen Sarkisyan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021
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Argument i Faktı gazetesine konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye ve Azerbaycan ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi. Ne zaferin ne yenilginin sonsuza dek sürdüğünün altını çizen Sarkisyan, "Türkiye'nin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Karşılıklı saygı olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramaz" dedi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Argument i Faktı gazetesine Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.
"Bazı görüşlerimi gizlemiyorum. Evet, Ermenistan'ın dünyadaki herkesle iyi ilişkileri olmalı" diyen Sarkisyan şöyle devam etti: "Karmaşık bir mesele olsa bile Azerbaycan ile sorunların çözülmesini isterim. Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak güzel olur ki bu daha da zor. Sonuçta tarihi nasıl unutabiliriz? Ermenistan yalnızca kendi vatandaşları değil tüm Ermenilerin önünde kararlarından sorumlu. Bu insanlar gelecekte daha hassas sorular yöneltebilir."
Ermenistan- Türkiye uzlaşısının mümkün mü yoksa artık imkansız mı olduğuna dair bir soruya da Sarkisyan şu yanıtı verdi: "Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ne nihai zafer ne de nihai yenilgi. Her şey mümkün. Fransa ve Almanya yüzyıl boyunca birbirleriyle savaştı ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her şey değişti. Türkiye'nin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum. Kültür, tarih, anıtlar, din, kilise ve tüm diğer şeyler konusunda tolerans olması gerekiyor. Karşılıklı saygı olmadıktan sonra hiçbir şey işe yaramaz."
Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
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