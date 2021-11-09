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Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor
Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergileri yeniden değerlendirmek için kolları sıvadı. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T10:10+0300
2021-11-09T10:08+0300
ekonomi
düzenleme
ev
gayrimenkul
satış
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Gayrimenkulden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Türkiye'de ilk niteliğinde tapuya entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak.Taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileri ile tutulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye'ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak.Vergide büyük revizyonSabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek. Türkiye genelinde 60 milyonun üzerinde parsel, 35 milyonu bağımsız bölüm olmak üzere hisseli, müstakil tapu örnekleriyle birlikte 200 milyonun üzerinde tapu senedi bulunuyor. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye alınarak vergileme etkinleştirilecek.Bu kapsamda ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturulacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle tutulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023- 2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'nı gelecek yıl tamamlayacak. Kayıt dışı ekonomiye ilişkin etki ve politika analizleri yapılacak. Makro ve sektörel düzeyde vergi açığının vergi türleri bazında hesaplanmasına ve makroekonomik gelişmelerin vergi açığına ilişkin etki ve politika analizleri gerçekleştirilecek. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi sektörlere ilişkin sektörel risk analizi yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirilecek.Değerleme sistemiTürkiye'de ilk defa taşınmaz değerleme bilgi merkezi kurulurken, yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye'ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak. Toplulaştırma, kamulaştırma, imar uygulamalarının etkinliğini artırma, piyasanın daha sağlıklı işlemesi sağlanacak.Türkiye'deki bütün taşınmazların değer haritaları çıkarılacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşları, yabancı uyruklu kişiler Türkiye'deki taşınmazlara ilişkin tapu işlemlerini bulundukları ülkelerde de yapabilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanı kararıyla yurtdışında şirket de kurabilecek.
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düzenleme, ev, gayrimenkul, satış

Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor

10:10 09.11.2021
© İHAEdirne, konut, ev
Edirne, konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© İHA
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Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergileri yeniden değerlendirmek için kolları sıvadı. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi ve beyana ilişkin sistem devreye alınacak. Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak.
Gayrimenkulden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Türkiye'de ilk niteliğinde tapuya entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak.
Taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileri ile tutulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye'ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak.

Vergide büyük revizyon

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek. Türkiye genelinde 60 milyonun üzerinde parsel, 35 milyonu bağımsız bölüm olmak üzere hisseli, müstakil tapu örnekleriyle birlikte 200 milyonun üzerinde tapu senedi bulunuyor. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye alınarak vergileme etkinleştirilecek.
Bu kapsamda ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturulacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle tutulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023- 2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'nı gelecek yıl tamamlayacak. Kayıt dışı ekonomiye ilişkin etki ve politika analizleri yapılacak. Makro ve sektörel düzeyde vergi açığının vergi türleri bazında hesaplanmasına ve makroekonomik gelişmelerin vergi açığına ilişkin etki ve politika analizleri gerçekleştirilecek. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi sektörlere ilişkin sektörel risk analizi yapılmasına imkân sağlayacak şekilde geliştirilecek.

Değerleme sistemi

Türkiye'de ilk defa taşınmaz değerleme bilgi merkezi kurulurken, yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye'ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak. Toplulaştırma, kamulaştırma, imar uygulamalarının etkinliğini artırma, piyasanın daha sağlıklı işlemesi sağlanacak.
Türkiye'deki bütün taşınmazların değer haritaları çıkarılacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşları, yabancı uyruklu kişiler Türkiye'deki taşınmazlara ilişkin tapu işlemlerini bulundukları ülkelerde de yapabilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanı kararıyla yurtdışında şirket de kurabilecek.
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