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https://tr.sputniknews.com/20211109/imamogludan-cuneyt-arkina-ziyaret-1050606275.html
İmamoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a ziyaret
İmamoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncu Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T02:12+0300
2021-11-09T02:12+0300
2021-11-09T02:26+0300
istanbul
cüneyt arkın
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Arkın ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı ve "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü İmamoğlu, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı ziyaret ederek sohbet etti.Haber Global'ın aktardığına göre İmamoğlu, Arkın'a, sanatçı Tarık Tolunay'ın 'Haydarpaşa Panorama' isimli eserini de hediye etti.
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istanbul, cüneyt arkın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu
İmamoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a ziyaret 02:12 09.11.2021 (güncellendi: 02:26 09.11.2021)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncu Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Arkın ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı ve "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü
İmamoğlu, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı ziyaret ederek sohbet etti.
Haber Global'ın aktardığına göre İmamoğlu, Arkın'a, sanatçı Tarık Tolunay'ın 'Haydarpaşa Panorama' isimli eserini de hediye etti.