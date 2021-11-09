https://tr.sputniknews.com/20211109/imamogludan-cuneyt-arkina-ziyaret-1050606275.html

İmamoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a ziyaret

İmamoğlu'ndan Cüneyt Arkın'a ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncu Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

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istanbul

cüneyt arkın

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Arkın ile birlikte yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınladı ve "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü İmamoğlu, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı ziyaret ederek sohbet etti.Haber Global'ın aktardığına göre İmamoğlu, Arkın'a, sanatçı Tarık Tolunay'ın 'Haydarpaşa Panorama' isimli eserini de hediye etti.

istanbul

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istanbul, cüneyt arkın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu