Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211109/karakutu-cafer-tosuncuku-ipe-goturecek-veriler-bende-1050613753.html
Karakutu Cafer: 'Tosuncuk'u ipe götürecek veriler bende'
Karakutu Cafer: 'Tosuncuk'u ipe götürecek veriler bende'
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dinlemeye takılan bir telefon görüşmesinde, ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın koruması ve şirket yöneticisi Cafer Çolak... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T11:12+0300
2021-11-09T11:12+0300
çiftlik bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044906954_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3852fa629bfed595a435bd9448f54236.jpg
Çiftlik Bank bünyesinde 2017 yılında işe asgari ücretle başlayan ve Mehmet Aydın'ın yakın korumalığını yapan Cafer Çolak'ın telefonları mahkeme kararıyla dinlemeye alınmıştı. Türkiye seyahatlerinde, tesis açılışlarında ve yurtdışı ziyaretlerinde Mehmet Aydın'ın en yakınında görülen Çolak, daha sonra terfi ettirilmiş ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişti. Maaşına zam yapıldı ve imza yetkisi Çolak, Operasyonlar başladığında ilk yakalanan isimlerden biriydi. 14 Mart 2018’de İstanbul’da gözaltına alındı ve tutuklandı.Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, 24 Şubat 2018 tarihli bir telefon görüşmesinde Çolak, Çiftlik Bank’taki ‘vurgunlar’dan bahsederek Mehmet Aydın’ı ‘ipe götürecek’ bilgilere sahip olduğunu anlatıyor. Karşı taraftaki “Dikkat et seni vururlar” deyince de “Her şeyi avukata verdim” diyor.Geçen hafta tutuklanan Fatih Aydın’a sorgusunda bu görüşmede kardeşi Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’a isnat edilen 17 milyonluk bir ‘vurgun’ soruldu. Dosyadaki telefon kaydı da bu soruyla ortaya çıktı. İşte o tape:Şef: Senin patron (Mehmet Aydın) ne oldu? Almadılar mı onu daha?Cafer: Ya şef kim alıyor ya, öyle bir güç var mı? Kimse alamaz, sağlam adam. Böyle soğuk şakalarla gelme şef.Şef: Sende para var mı?Cafer: Ben de onlar gibi yapsaydım, çalsaydım 20 trilyonum olurdu.Şef: Niye, öbürleri nasıl yapıyor?Cafer: Şef paranın hesabı yok, vuran vurana. (Mehmet Aydın’ın kayınpederi) 17 milyon götürmüş, çalmış. İspatlandı.Şef: Şirkette mi?Cafer: Tabii canım, vurgunlar havada uçuşuyor. Şef bir vurgunlar var, akıllara zarar vurgunlar.Şef: E sana söylüyorum, bir şey yok diyorsun.Cafer: Daha dur şef, şimdilik devlet tarafında sorun yok ama şirket içi hırsız çok. Dünya paralar götürülmüş. Benden öncekiler 32 milyon götürmüş şef.Şef: Kontrol eden yok mu? Nasıl götürüyorlar?Cafer: Şef gelen paranın haddi hesabı yok.Cafer: Şef eğer Bitcoin yazılımını yapamazlarsa patlarlar, ödenmesi gereken 800-900 milyon lira, kasada sadece 500 var. 1 milyar 200 milyon lira falan toplanmış…Şef: Anladım.Cafer: Ben işime bakarım, beni ilgilendirmez. Ben şimdi tazminat da isteyeceğim. Vermezse biliyorlar, ‘Karakutu Cafer’, Cafer’in bilmediği hiçbir şey yok. Anladın mı? Benim konuşmam kimsenin işine gelmez. Her şeyine şahidim adamların. Benim elimde olan doneler, Mehmet Aydın’ı ipe götürecek doneler…Şef: Seni vururlar, öyle bir şey yapma!Cafer: Avukata verdim, ‘eğer ben öldürülürsem bu adamlar yüzünden’ diye…Fatih Aydın’a Emniyet’teki ifadesinde bu konuşmanın ‘17 milyonluk vurgun’ bölümü sorulmuş. Aydın da şu cevabı vermiş: “Cafer Çolak’ı kardeşim Mehmet Aydın’ın koruması olarak bilirim. Bu telefon görüşmesinde geçen konuyu kardeşim Mehmet Aydın bana Türkiye’ye teslim olmadan önce söylemişti.Kardeşim Mehmet Aydın kayınpederi olan Hakan Soysal’ı Konya’da bir çiftlik arazisi almak için göndermiş. Ancak kayınpederi Hakan Soysal çiftliği daha yüksek bir fiyata aldığını söyleyerek kardeşimi dolandırmış. Bu telefon görüşmesinde geçen (17 milyon) konunun buna ilişkin olduğunu düşünüyorum.”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044906954_101:0:1168:800_1920x0_80_0_0_c3f8c73f170eef8d791d8818a21847fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çiftlik bank

Karakutu Cafer: 'Tosuncuk'u ipe götürecek veriler bende'

11:12 09.11.2021
© AAMehmet Aydın
Mehmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
Abone ol
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dinlemeye takılan bir telefon görüşmesinde, ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın koruması ve şirket yöneticisi Cafer Çolak, kendini ‘karakutu’ olarak tarif ediyor ve “Mehmet Aydın’ı ipe götürecek veriler bende” diyor.
Çiftlik Bank bünyesinde 2017 yılında işe asgari ücretle başlayan ve Mehmet Aydın'ın yakın korumalığını yapan Cafer Çolak'ın telefonları mahkeme kararıyla dinlemeye alınmıştı.
Türkiye seyahatlerinde, tesis açılışlarında ve yurtdışı ziyaretlerinde Mehmet Aydın'ın en yakınında görülen Çolak, daha sonra terfi ettirilmiş ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişti.
Maaşına zam yapıldı ve imza yetkisi Çolak, Operasyonlar başladığında ilk yakalanan isimlerden biriydi. 14 Mart 2018’de İstanbul’da gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, 24 Şubat 2018 tarihli bir telefon görüşmesinde Çolak, Çiftlik Bank’taki ‘vurgunlar’dan bahsederek Mehmet Aydın’ı ‘ipe götürecek’ bilgilere sahip olduğunu anlatıyor. Karşı taraftaki “Dikkat et seni vururlar” deyince de “Her şeyi avukata verdim” diyor.
Geçen hafta tutuklanan Fatih Aydın’a sorgusunda bu görüşmede kardeşi Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’a isnat edilen 17 milyonluk bir ‘vurgun’ soruldu. Dosyadaki telefon kaydı da bu soruyla ortaya çıktı. İşte o tape:
Şef: Senin patron (Mehmet Aydın) ne oldu? Almadılar mı onu daha?

Cafer: Ya şef kim alıyor ya, öyle bir güç var mı? Kimse alamaz, sağlam adam. Böyle soğuk şakalarla gelme şef.

Şef: Sende para var mı?

Cafer: Ben de onlar gibi yapsaydım, çalsaydım 20 trilyonum olurdu.
Şef: Niye, öbürleri nasıl yapıyor?

Cafer: Şef paranın hesabı yok, vuran vurana. (Mehmet Aydın’ın kayınpederi) 17 milyon götürmüş, çalmış. İspatlandı.

Şef: Şirkette mi?

Cafer: Tabii canım, vurgunlar havada uçuşuyor. Şef bir vurgunlar var, akıllara zarar vurgunlar.
Şef: E sana söylüyorum, bir şey yok diyorsun.

Cafer: Daha dur şef, şimdilik devlet tarafında sorun yok ama şirket içi hırsız çok. Dünya paralar götürülmüş. Benden öncekiler 32 milyon götürmüş şef.

Şef: Kontrol eden yok mu? Nasıl götürüyorlar?

Cafer: Şef gelen paranın haddi hesabı yok.
Cafer: Şef eğer Bitcoin yazılımını yapamazlarsa patlarlar, ödenmesi gereken 800-900 milyon lira, kasada sadece 500 var. 1 milyar 200 milyon lira falan toplanmış…

Şef: Anladım.

Cafer: Ben işime bakarım, beni ilgilendirmez. Ben şimdi tazminat da isteyeceğim. Vermezse biliyorlar, ‘Karakutu Cafer’, Cafer’in bilmediği hiçbir şey yok. Anladın mı? Benim konuşmam kimsenin işine gelmez. Her şeyine şahidim adamların. Benim elimde olan doneler, Mehmet Aydın’ı ipe götürecek doneler…

Şef: Seni vururlar, öyle bir şey yapma!

Cafer: Avukata verdim, ‘eğer ben öldürülürsem bu adamlar yüzünden’ diye…
Fatih Aydın’a Emniyet’teki ifadesinde bu konuşmanın ‘17 milyonluk vurgun’ bölümü sorulmuş. Aydın da şu cevabı vermiş:
“Cafer Çolak’ı kardeşim Mehmet Aydın’ın koruması olarak bilirim. Bu telefon görüşmesinde geçen konuyu kardeşim Mehmet Aydın bana Türkiye’ye teslim olmadan önce söylemişti.
Kardeşim Mehmet Aydın kayınpederi olan Hakan Soysal’ı Konya’da bir çiftlik arazisi almak için göndermiş. Ancak kayınpederi Hakan Soysal çiftliği daha yüksek bir fiyata aldığını söyleyerek kardeşimi dolandırmış. Bu telefon görüşmesinde geçen (17 milyon) konunun buna ilişkin olduğunu düşünüyorum.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:55Pas verme tartışması kavgaya döndü, takım arkadaşını tekmeledi
11:53Araştırma: 22.00-23.00 arası yatmak kalp hastalığı riskini azaltıyor
11:39Sınav sorularını ele geçirip dağıtmışlar: 56 kişi hakkında gözaltı kararı
11:31Muz yeme videosu nedeniyle gözaltına alınan Suriyeli gazeteci serbest bırakıldı
11:29Singapur'dan rest: Aşı olmayıp Kovid'e yakalanan tedavi masrafını devletin karşılamasını beklemesin
11:25Unicredit’ten Yapı Kredi’de kalan hisselerini satma kararı
11:12Karakutu Cafer: 'Tosuncuk'u ipe götürecek veriler bende'
11:0187 yaşında yüksek lisans mezunu oldu
11:00Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir
10:54Wired sitesinden Nusret analizi: 'Yalnızca gazeteciler değil müşterileri için de bir içerik kaynağı'
10:46Motosiklete çarptıktan sonra yaralıyı bırakarak kaçtı
10:44AK Partili Şen, son anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti yüzde 38.5, CHP yüzde 25.3
10:40Benzine indirim bekleniyor
10:28Orhan Gencebay: Bir hareketine bakar
10:19Sabah yazarı Barlas: Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir
10:10Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor
10:10Salgında milyarderler zenginleşirken 2021'de süperyat satışları arttı
10:03İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Lütfü Bey bir hata yaptı, hislerine yenik düştü
09:51Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
09:36Jeff Bezos’tan Leonardo DiCaprio’ya: Buraya gelsene, bir şey göstereceğim