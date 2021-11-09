https://tr.sputniknews.com/20211109/karakutu-cafer-tosuncuku-ipe-goturecek-veriler-bende-1050613753.html

Karakutu Cafer: 'Tosuncuk'u ipe götürecek veriler bende'

Karakutu Cafer: 'Tosuncuk'u ipe götürecek veriler bende'

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dinlemeye takılan bir telefon görüşmesinde, ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın koruması ve şirket yöneticisi Cafer Çolak... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T11:12+0300

2021-11-09T11:12+0300

2021-11-09T11:12+0300

çiftlik bank

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Çiftlik Bank bünyesinde 2017 yılında işe asgari ücretle başlayan ve Mehmet Aydın'ın yakın korumalığını yapan Cafer Çolak'ın telefonları mahkeme kararıyla dinlemeye alınmıştı. Türkiye seyahatlerinde, tesis açılışlarında ve yurtdışı ziyaretlerinde Mehmet Aydın'ın en yakınında görülen Çolak, daha sonra terfi ettirilmiş ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişti. Maaşına zam yapıldı ve imza yetkisi Çolak, Operasyonlar başladığında ilk yakalanan isimlerden biriydi. 14 Mart 2018’de İstanbul’da gözaltına alındı ve tutuklandı.Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, 24 Şubat 2018 tarihli bir telefon görüşmesinde Çolak, Çiftlik Bank’taki ‘vurgunlar’dan bahsederek Mehmet Aydın’ı ‘ipe götürecek’ bilgilere sahip olduğunu anlatıyor. Karşı taraftaki “Dikkat et seni vururlar” deyince de “Her şeyi avukata verdim” diyor.Geçen hafta tutuklanan Fatih Aydın’a sorgusunda bu görüşmede kardeşi Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’a isnat edilen 17 milyonluk bir ‘vurgun’ soruldu. Dosyadaki telefon kaydı da bu soruyla ortaya çıktı. İşte o tape:Şef: Senin patron (Mehmet Aydın) ne oldu? Almadılar mı onu daha?Cafer: Ya şef kim alıyor ya, öyle bir güç var mı? Kimse alamaz, sağlam adam. Böyle soğuk şakalarla gelme şef.Şef: Sende para var mı?Cafer: Ben de onlar gibi yapsaydım, çalsaydım 20 trilyonum olurdu.Şef: Niye, öbürleri nasıl yapıyor?Cafer: Şef paranın hesabı yok, vuran vurana. (Mehmet Aydın’ın kayınpederi) 17 milyon götürmüş, çalmış. İspatlandı.Şef: Şirkette mi?Cafer: Tabii canım, vurgunlar havada uçuşuyor. Şef bir vurgunlar var, akıllara zarar vurgunlar.Şef: E sana söylüyorum, bir şey yok diyorsun.Cafer: Daha dur şef, şimdilik devlet tarafında sorun yok ama şirket içi hırsız çok. Dünya paralar götürülmüş. Benden öncekiler 32 milyon götürmüş şef.Şef: Kontrol eden yok mu? Nasıl götürüyorlar?Cafer: Şef gelen paranın haddi hesabı yok.Cafer: Şef eğer Bitcoin yazılımını yapamazlarsa patlarlar, ödenmesi gereken 800-900 milyon lira, kasada sadece 500 var. 1 milyar 200 milyon lira falan toplanmış…Şef: Anladım.Cafer: Ben işime bakarım, beni ilgilendirmez. Ben şimdi tazminat da isteyeceğim. Vermezse biliyorlar, ‘Karakutu Cafer’, Cafer’in bilmediği hiçbir şey yok. Anladın mı? Benim konuşmam kimsenin işine gelmez. Her şeyine şahidim adamların. Benim elimde olan doneler, Mehmet Aydın’ı ipe götürecek doneler…Şef: Seni vururlar, öyle bir şey yapma!Cafer: Avukata verdim, ‘eğer ben öldürülürsem bu adamlar yüzünden’ diye…Fatih Aydın’a Emniyet’teki ifadesinde bu konuşmanın ‘17 milyonluk vurgun’ bölümü sorulmuş. Aydın da şu cevabı vermiş: “Cafer Çolak’ı kardeşim Mehmet Aydın’ın koruması olarak bilirim. Bu telefon görüşmesinde geçen konuyu kardeşim Mehmet Aydın bana Türkiye’ye teslim olmadan önce söylemişti.Kardeşim Mehmet Aydın kayınpederi olan Hakan Soysal’ı Konya’da bir çiftlik arazisi almak için göndermiş. Ancak kayınpederi Hakan Soysal çiftliği daha yüksek bir fiyata aldığını söyleyerek kardeşimi dolandırmış. Bu telefon görüşmesinde geçen (17 milyon) konunun buna ilişkin olduğunu düşünüyorum.”

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çiftlik bank