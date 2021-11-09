https://tr.sputniknews.com/20211109/mansur-yavastan-10-kasim-paylasimi-o-ankara-ama-sen-hep-aydinliksin-1050638132.html

Mansur Yavaş'tan 10 Kasım paylaşımı: O an:kara ama sen hep aydınlıksın

Mansur Yavaş'tan 10 Kasım paylaşımı: O an:kara ama sen hep aydınlıksın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

atatürk

10 kasım

mansur yavaş

paylaşım

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Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla yaptığı videolu paylaşıma "O an:kara ama sen hep aydınlıksın..." notunu düştü.

türkiye

ankara

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ankara, atatürk, 10 kasım, mansur yavaş, paylaşım