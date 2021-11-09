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Mansur Yavaş'tan 10 Kasım paylaşımı: O an:kara ama sen hep aydınlıksın
Mansur Yavaş'tan 10 Kasım paylaşımı: O an:kara ama sen hep aydınlıksın
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T21:20+0300
2021-11-09T21:20+0300
2021-11-09T21:20+0300
türkiye
ankara
atatürk
10 kasım
mansur yavaş
paylaşım
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Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla yaptığı videolu paylaşıma "O an:kara ama sen hep aydınlıksın..." notunu düştü.
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ankara, atatürk, 10 kasım, mansur yavaş, paylaşım
Mansur Yavaş'tan 10 Kasım paylaşımı: O an:kara ama sen hep aydınlıksın
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla yaptığı videolu paylaşıma "O an:kara ama sen hep aydınlıksın..." notunu düştü.