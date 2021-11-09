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https://tr.sputniknews.com/20211109/masai-kabilesi-uskudarda-su-sorununa-dikkati-cekti-1050629232.html
Masai kabilesi, Üsküdar'da su sorununa dikkati çekti
Masai kabilesi, Üsküdar'da su sorununa dikkati çekti
Türkiye'ye gelen Afrikalı Masai kabilesi mensupları, Üsküdar'da, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ülkelerinde yaşanan su sorununa dikkati çekti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:50+0300
2021-11-09T16:50+0300
2021-11-09T16:50+0300
yaşam
istanbul
üsküdar
su
masai kabilesi
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Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, Üsküdar'da, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ülkelerinde yaşanan su sorununa dikkati çekti.Geleneksel kıyafetleri ve başlarında taşıdıkları su kovalarıyla Üsküdar Meydanı'ndan Kız Kulesi'ne yürüyen Masailer, vatandaşlara Afrika'da yaşanan su sorununu anlatmaya çalıştı.Su kovalarıyla geleneksel danslarını da sergileyen Masailerin etkinliği, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.
https://tr.sputniknews.com/20211006/dunya-meteoroloji-orgutunden-yaklasan-su-krizi-uyarisi-1049562090.html
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istanbul, üsküdar, su, masai kabilesi
Masai kabilesi, Üsküdar'da su sorununa dikkati çekti
Türkiye'ye gelen Afrikalı Masai kabilesi mensupları, Üsküdar'da, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ülkelerinde yaşanan su sorununa dikkati çekti.
Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen
Masailer, Üsküdar'da, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ülkelerinde yaşanan su sorununa dikkati çekti.
Geleneksel kıyafetleri ve başlarında taşıdıkları su kovalarıyla Üsküdar Meydanı'ndan Kız Kulesi'ne yürüyen Masailer, vatandaşlara Afrika'da yaşanan su sorununu anlatmaya çalıştı.
Su kovalarıyla geleneksel danslarını da sergileyen Masailerin etkinliği, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.