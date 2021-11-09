https://tr.sputniknews.com/20211109/masai-kabilesi-uskudarda-su-sorununa-dikkati-cekti-1050629232.html

Masai kabilesi, Üsküdar'da su sorununa dikkati çekti

Masai kabilesi, Üsküdar'da su sorununa dikkati çekti

Türkiye'ye gelen Afrikalı Masai kabilesi mensupları, Üsküdar'da, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ülkelerinde yaşanan su sorununa dikkati çekti. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T16:50+0300

2021-11-09T16:50+0300

2021-11-09T16:50+0300

yaşam

istanbul

üsküdar

su

masai kabilesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050629090_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8b0922c9c5e3ab342edda5a1d0cd3efb.jpg

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, Üsküdar'da, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ülkelerinde yaşanan su sorununa dikkati çekti.Geleneksel kıyafetleri ve başlarında taşıdıkları su kovalarıyla Üsküdar Meydanı'ndan Kız Kulesi'ne yürüyen Masailer, vatandaşlara Afrika'da yaşanan su sorununu anlatmaya çalıştı.Su kovalarıyla geleneksel danslarını da sergileyen Masailerin etkinliği, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

https://tr.sputniknews.com/20211006/dunya-meteoroloji-orgutunden-yaklasan-su-krizi-uyarisi-1049562090.html

istanbul

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, üsküdar, su, masai kabilesi