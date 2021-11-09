https://tr.sputniknews.com/20211109/musiad-baskani-asgari-ucretin-yil-sonu-enflasyon-oraninin-uzerinde-olmasi-gerektigini-dusunuyoruz-1050617525.html

MÜSİAD Başkanı: Asgari ücretin yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz

MÜSİAD Başkanı: Asgari ücretin yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T12:58+0300

2021-11-09T12:58+0300

2021-11-09T12:58+0300

ekonomi

müsiad

faiz indirimi

asgari ücret

faiz

mahmut asmalı

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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 2022 için asgari ücret artışının enflasyon oranı üzerinde olması gerektiğini söyledi.Derneğin genel merkezinde düzenlenen "MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu, Hedefler, Faaliyetler" tanıtım toplantısında konuşan Asmalı konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:"Çalışanlarımızın daha iyi maddi koşullar altında çalışması, hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmeleri, alım güçlerinin artması; en az onlar kadar, işverenler olarak bizleri de memnun edecektir. Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yılsonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz."'Faiz oranlarının düşürülmesini destekliyoruz'Faiz indirimi konusuna da değinen Asmalı faizlerin getiri ve götürü olarak iki yönü olduğunu ifade ederek "Sanayiciyi ilgilendiren maliyet yönü yani kredilerdir. Dolayısıyla faizlerin yüksek olması üretim maliyetlerinin yüksek kalmasına neden olmakta ve enflasyonun yüksek çıkmasını sağlamaktadır. Sanayici ve iş insanları derneği olarak bizi daha çok ilgilendiren kısmı da burasıdır. Faizler ne kadar düşerse üretim maliyetleri, kredi faizlerinin gevşemesine bağlı olarak aynı miktarda düşecektir. Bu durum enflasyonun da düşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda yatırımların, üretimin ve istihdamın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faiz oranlarının düşürülmesini MÜSİAD olarak destekliyoruz"

https://tr.sputniknews.com/20211108/tusiad-basekonomisti-asgari-ucrete-yuzde-25-belki-de-uzerinde-zam-olabilir-1050601477.html

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müsiad, faiz indirimi, asgari ücret, faiz, mahmut asmalı