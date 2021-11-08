TÜSİAD başekonomisti: Asgari ücrete yüzde 25, belki de üzerinde zam olabilir

2022 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına günler kaldı.Bloomberg HT’ye konuşan Altınsaç, asgari ücrette 2016 yılındaki gibi yüksek oranda zam beklediğini belirtti.Altınsaç’ın konuyla ilgili öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, asgari ücrete yüklü bir zam yapılacağını düşündüğünü söyledi. Altınsaç, "2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir" dedi.
2022 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına günler kaldı.
Bloomberg HT’ye konuşan Altınsaç, asgari ücrette 2016 yılındaki gibi yüksek oranda zam beklediğini belirtti.
Altınsaç’ın konuyla ilgili öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:
“Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor”