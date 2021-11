https://tr.sputniknews.com/20211109/nagehan-alci-orhan-pamuku-da-osman-kavalanin-yanina-hapse-mi-gondereceksiniz-1050617974.html

Nagehan Alçı: Orhan Pamuk'u da Osman Kavala'nın yanına hapse mi göndereceksiniz?

Nagehan Alçı: Orhan Pamuk'u da Osman Kavala'nın yanına hapse mi göndereceksiniz?

Nagehan Alçı, yazar Orhan Pamuk'a son romanı Veba Geceleri'nde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına işaret ederek, "Şimdi... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T12:51+0300

2021-11-09T12:51+0300

2021-11-09T12:51+0300

türkiye

orhan pamuk

nobel ödülü

mustafa kemal atatürk

mahkeme

dava

veba geceleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102531/81/1025318185_0:0:4256:2395_1920x0_80_0_0_5ba883c89e16a6af9efafa777dc60f4d.jpg

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a son romanı Veba Geceleri'nde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını eleştirdi.Alçı, "Soruşturma açılması, sonra takipsizlik verilmesi ve son olarak takipsizliğe itiraz üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce bu kararın bozulması ve yargılama talep edilmesi… Bütün bu utanç verici süreçleri yeni öğrendim… Şimdi Orhan Pamuk sadece yazdığı “Veba Geceleri” romanı nedeniyle yeniden sorgulanacak, sonra muhtemelen mahkeme süreçleri olacak vs… Baştan sona rezalet…" ifadelerini kullandı.'Fazıl Say dışında hiç kimse bu rezalete tepki vermedi''Mevcut devlet rejiminin, dörtlü ideolojik koalisyonunun ulusalcılık ayağının Orhan Pamuk'a eziyet etme fırsatını kaçırmadığına' işaret eden Alçı, "Orhan Pamuk’un Atatürk’e ve Türk bayrağına hakaret ettiği gibi olmayan bir olgunun peşinden koşanlara sesleniyorum... Ne yapacaksınız? Orhan Pamuk’u da Osman Kavala’nın yanına hapse mi göndereceksiniz? Utanç verici bir şey bu…Üstelik maalesef gördüğüm kadarıyla dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say dışında hiç kimse de bu rezalete tepki vermedi. Say’ı yürekten kutluyorum. Kendisi Kemalist çizgide bir sanatçı olmasına rağmen çok net ve gür bir tepki koydu. Zira bu yapılanın Türkiye’yi rezil etmekten başka işe yaramayacağını da bilen insandır Fazıl Say" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/osman-kavalanin-avukati-dusman-hukuku-uygulaniyor-1050586263.html

https://tr.sputniknews.com/20211108/orhan-pamuka-veba-geceleri-sorusturmasi-1050575817.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orhan pamuk, nobel ödülü, mustafa kemal atatürk, mahkeme, dava, veba geceleri