https://tr.sputniknews.com/20211109/sabiha-gokcen-havalimaninda-hava-ulasimina-sis-engeli-1050604776.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımına sis engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımına sis engeli

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Birçok uçak havada tur atarken, bazı uçaklar pisti pas... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T01:03+0300

2021-11-09T01:03+0300

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türkiye

istanbul

uçak

sabiha gökçen havalimanı

sabiha gökçen havaalanı

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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak AnadoluJet ve Pegasus Havayolları uçakları havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Marmara Denizi çevresinde havada tur atan uçaklar, iniş için elverişli anı bekledi. Bu sırada inişe geçen bazı uçaklar ise pisti pas geçti.Pegasus Havayolları'nın Frankfurt ve Düseldorf ile AnadoluJet'in Trabzon ve Amsterdam seferini yapan uçaklar, ilk denemelerinde pisti pas geçmek zorunda kaldı. AnadoluJet'in Amsterdam uçağı, ikinci kez pisti pas geçmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.Görüş mesafesinin yükselmesinin ardından havada bekleyen uçaklar, 23.30'dan itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmaya başladı.

türkiye

istanbul

sabiha gökçen havalimanı

sabiha gökçen havaalanı

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istanbul, uçak, sabiha gökçen havalimanı, sabiha gökçen havaalanı