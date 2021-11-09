https://tr.sputniknews.com/20211109/salginda-milyarderler-zenginlesirken-2021de-superyat-satislari-artti-1050611810.html

Salgında milyarderler zenginleşirken 2021'de süperyat satışları arttı

Salgında milyarderler zenginleşirken 2021'de süperyat satışları arttı

Kovid-19 salgınında milyarderlerin daha da zenginleştiği görülürken 2021 yılında süperyat satışlarının 2019'a kıyasla artış gösterdiği açıklandı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T10:10+0300

2021-11-09T10:10+0300

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yaşam

yat

milyarder

satış

koronavirüs

kovid-19

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Superyacht Group, yaptığı açıklamada, 2021 yılının ocak ve ekim ayları arasında yat satışlarının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını bildirdi.2019'da 165 yat satıldığı bildirilmişti; 2021'den bu sayının 200'ün üstüne çıktığı görülüyor.Bununla beraber açıklamaya göre, 2022 bitiminden önce hazır olacak 330 yat siparişi daha verildi.Dünyanın önde gelen süperyat firması MB92'nin başkanı Pepe Garcia, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bazıları, pandemi sırasında kendilerini eve kapatmak zorunda kalırken, yat sahibi ultra zengin arkadaşlarının güzel vakit geçirdiğini gördü" dedi.Garcia, bu durumun birkaç yıl süreceğini de sözlerine ekledi.Broker Fraser Yachts ise, 2021 yılının yat satışları konusunda son 12 yıla göre çok daha hareketli olduğu bilgisini verdi.Kovid-19 salgını sonrasında Elon Musk, Jeff Bezos ve Bill Gates gibi dünyanın önde gelen milyarderlerinin çok daha zenginleştiği görülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211105/bill-gates-turkiyedeki-yat-personeline-uc-arac-dolusu-cicek-ve-hediye-gonderdi-1050510139.html

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yat, milyarder, satış, koronavirüs, kovid-19