https://tr.sputniknews.com/20211109/temizlik-iscileri-dokulen-yapraklarla-atam-izindeyiz-yazdi-1050634234.html

Temizlik işçileri, dökülen yapraklarla ‘Atam izindeyiz’ yazdı

Temizlik işçileri, dökülen yapraklarla ‘Atam izindeyiz’ yazdı

Eskişehir’de Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda çalışan belediye temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen yapraklar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T18:50+0300

2021-11-09T18:50+0300

2021-11-09T18:50+0300

yaşam

eskişehir

atatürk

çöp

işçi

dünya emekçi kadınlar günü

temizlik

çöp toplama

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı parkta çalışan temizlik işçileri, kavak ağaçlarından dökülen binlerce yaprağı toplayıp ‘Atam izindeyiz’ yazıp sonsuzluk işareti yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.Yaprakların ortasında Atatürk portresi taşıyan işçilerden biri, “Atatürk’ü böyle anmak ve minnetimizi bu şekilde göstermek istedik” ifadelerini kullandı.'Atatürk'ü çok sevdiğimizi için yaptık'Atatürk’ü anan işçilerden bir diğeri de “Atatürk’ü çok sevdiğimiz için yaptık. Atatürk’ü hep önder gördüğümüz için bunu düşündük. Herkese örnek olmak için. Ata’mızın her zaman yanımızda olduğunu, O’nun izinden gideceğimizi ve bu izi gelecek neslimize de göstermek istedik. Şükranımız, minnetimizle Atatürk?ü anmak için bunu yaptık” dedi.

eskişehir

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eskişehir, atatürk, çöp, işçi, dünya emekçi kadınlar günü, temizlik, çöp toplama