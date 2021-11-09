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Temizlik işçileri, dökülen yapraklarla ‘Atam izindeyiz’ yazdı
Temizlik işçileri, dökülen yapraklarla ‘Atam izindeyiz’ yazdı
Eskişehir’de Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda çalışan belediye temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen yapraklar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T18:50+0300
2021-11-09T18:50+0300
yaşam
eskişehir
atatürk
çöp
işçi
dünya emekçi kadınlar günü
temizlik
çöp toplama
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı parkta çalışan temizlik işçileri, kavak ağaçlarından dökülen binlerce yaprağı toplayıp ‘Atam izindeyiz’ yazıp sonsuzluk işareti yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.Yaprakların ortasında Atatürk portresi taşıyan işçilerden biri, “Atatürk’ü böyle anmak ve minnetimizi bu şekilde göstermek istedik” ifadelerini kullandı.'Atatürk'ü çok sevdiğimizi için yaptık'Atatürk’ü anan işçilerden bir diğeri de “Atatürk’ü çok sevdiğimiz için yaptık. Atatürk’ü hep önder gördüğümüz için bunu düşündük. Herkese örnek olmak için. Ata’mızın her zaman yanımızda olduğunu, O’nun izinden gideceğimizi ve bu izi gelecek neslimize de göstermek istedik. Şükranımız, minnetimizle Atatürk?ü anmak için bunu yaptık” dedi.
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eskişehir, atatürk, çöp, işçi, dünya emekçi kadınlar günü, temizlik, çöp toplama

Temizlik işçileri, dökülen yapraklarla ‘Atam izindeyiz’ yazdı

18:50 09.11.2021
© DHATemizlik işçileri, dökülen yapraklarla ‘Atam izindeyiz’ yazdı
Temizlik işçileri, dökülen yapraklarla ‘Atam izindeyiz’ yazdı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© DHA
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Eskişehir’de Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda çalışan belediye temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen yapraklar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıl dönümünde ‘Atam İzindeyiz’ yazdı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı parkta çalışan temizlik işçileri, kavak ağaçlarından dökülen binlerce yaprağı toplayıp ‘Atam izindeyiz’ yazıp sonsuzluk işareti yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.
Yaprakların ortasında Atatürk portresi taşıyan işçilerden biri, “Atatürk’ü böyle anmak ve minnetimizi bu şekilde göstermek istedik” ifadelerini kullandı.

'Atatürk'ü çok sevdiğimizi için yaptık'

Atatürk’ü anan işçilerden bir diğeri de “Atatürk’ü çok sevdiğimiz için yaptık. Atatürk’ü hep önder gördüğümüz için bunu düşündük. Herkese örnek olmak için. Ata’mızın her zaman yanımızda olduğunu, O’nun izinden gideceğimizi ve bu izi gelecek neslimize de göstermek istedik. Şükranımız, minnetimizle Atatürk?ü anmak için bunu yaptık” dedi.
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