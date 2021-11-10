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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211110/abdde-enflasyon-31-yilin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1050678220.html
ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı
ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı
ABD'de, TÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 6.2 artarak Kasım 1990'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T22:28+0300
2021-11-10T22:32+0300
ekonomi
abd
enflasyon
fiyat
tüfe
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0.9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6.2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdiABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.9 arttı.Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0.6 artması öngörülüyordu. TÜFE, eylülde ise aylık bazda yüzde 0.4 artmıştı.En yüksek artış enerji fiyatlarında kaydedildiÜlkede TÜFE, ekimde yıllık bazda da yüzde 6,2 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.Kasım 1990'dan bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyonun, yüzde 5.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. TÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 5.4 artmıştı.Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar ekimde tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte etkili oldu.Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 4.8 artarken, yıllık yüzde 30'luk yükseliş kaydetti. İkinci el araç fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 2.5 ve yıllık 26.4 arttı.Gıda endeksi ekimde aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 5.3 yükselirken, barınma endeksi aylık 0.5 ve yıllık yüzde 3.5 arttı.Çekirdek enflasyon da beklentileri aştıDeğişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ekimde aylık yüzde 0.6 artarak beklentilerini geride bıraktı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0.4 artması yönündeydi.Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4.6 artarak beklentileri aştı. Ağustos 1991'den bu yana en yüksek artışı gösteren verinin yüzde 4.3 artması bekleniyordu.Çekirdek TÜFE eylülde, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 4 artmıştı.Analistler, ekim ayı enflasyon verisinin küresel tedarik zincirinde sıkıntıların yaşandığı bir ortamda enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seviyelerde seyredebileceğine dair yeni işaretler verdiğini belirtti.ABD Başkanı Biden: Enflasyon eğilimini tersine çevirmek en önemli öncelikABD Başkanı Joe Biden, ABD'de açıklanan ekonomik verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.İlk olarak düşüşünü sürdüren işsizlik maaşı başvurularına değinen Biden, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 haftadır düşüş kaydettiğini ve göreve geldiğinden bu yana işsizlik maaşı başvurularının yüzde 70 azaldığını kaydetti.Biden, ABD'de 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranına ilişkin ise "Enflasyon Amerikalıların cebine zarar veriyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik" değerlendirmesinde bulundu.Fiyat artışlarında en büyük payın enerji fiyatlarında olduğuna işaret eden Biden, Ulusal Ekonomi Konseyi'ni bu maliyetlerin daha da düşürülmesi üzerinde çalışmak için yönlendirdiğini, Federal Ticaret Komisyonu'ndan ise enerji sektöründeki herhangi bir piyasa manipülasyonuna veya fahiş fiyat uygulamasına karşı harekete geçmesini istediğini bildirdi.Biden, "Enflasyonun izlenmesi ve mücadele edilmesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına olan bağlılığımı yeniden vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı.ABD'nin toparlanma sürecinde ilerleme kaydettiğini vurgulayan Biden, ancak yapacak daha çok işin olduğunu aktardı.
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abd, enflasyon, fiyat, tüfe

ABD'de enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı

22:28 10.11.2021 (güncellendi: 22:32 10.11.2021)
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ABD'de, TÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 6.2 artarak Kasım 1990'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0.9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6.2 ile 31 yılın en yüksek artışını gösterdi
ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.
Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.9 arttı.
Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0.6 artması öngörülüyordu. TÜFE, eylülde ise aylık bazda yüzde 0.4 artmıştı.

En yüksek artış enerji fiyatlarında kaydedildi

Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda da yüzde 6,2 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.
Kasım 1990'dan bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyonun, yüzde 5.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. TÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 5.4 artmıştı.
Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar ekimde tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte etkili oldu.
Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 4.8 artarken, yıllık yüzde 30'luk yükseliş kaydetti. İkinci el araç fiyatları da aynı dönemde aylık yüzde 2.5 ve yıllık 26.4 arttı.
Gıda endeksi ekimde aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 5.3 yükselirken, barınma endeksi aylık 0.5 ve yıllık yüzde 3.5 arttı.

Çekirdek enflasyon da beklentileri aştı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ekimde aylık yüzde 0.6 artarak beklentilerini geride bıraktı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0.4 artması yönündeydi.
Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4.6 artarak beklentileri aştı. Ağustos 1991'den bu yana en yüksek artışı gösteren verinin yüzde 4.3 artması bekleniyordu.
Çekirdek TÜFE eylülde, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 4 artmıştı.
Analistler, ekim ayı enflasyon verisinin küresel tedarik zincirinde sıkıntıların yaşandığı bir ortamda enflasyonun gelecek yıla kadar yüksek seviyelerde seyredebileceğine dair yeni işaretler verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden: Enflasyon eğilimini tersine çevirmek en önemli öncelik

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de açıklanan ekonomik verilere ilişkin değerlendirmede bulundu.
İlk olarak düşüşünü sürdüren işsizlik maaşı başvurularına değinen Biden, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 6 haftadır düşüş kaydettiğini ve göreve geldiğinden bu yana işsizlik maaşı başvurularının yüzde 70 azaldığını kaydetti.
Biden, ABD'de 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranına ilişkin ise "Enflasyon Amerikalıların cebine zarar veriyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik" değerlendirmesinde bulundu.
Fiyat artışlarında en büyük payın enerji fiyatlarında olduğuna işaret eden Biden, Ulusal Ekonomi Konseyi'ni bu maliyetlerin daha da düşürülmesi üzerinde çalışmak için yönlendirdiğini, Federal Ticaret Komisyonu'ndan ise enerji sektöründeki herhangi bir piyasa manipülasyonuna veya fahiş fiyat uygulamasına karşı harekete geçmesini istediğini bildirdi.
Biden, "Enflasyonun izlenmesi ve mücadele edilmesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına olan bağlılığımı yeniden vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı.
ABD'nin toparlanma sürecinde ilerleme kaydettiğini vurgulayan Biden, ancak yapacak daha çok işin olduğunu aktardı.
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