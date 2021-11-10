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https://tr.sputniknews.com/20211110/antalya-buyuksehir-belediyesi-1-mayista-iscilere-600-tl-ikramiye-verilecegini-acikladi-1050671638.html
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs'ta işçilere 600 TL ikramiye verileceğini açıkladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs'ta işçilere 600 TL ikramiye verileceğini açıkladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 341 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle işçilere ilk iki yılda yüzde... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T18:26+0300
2021-11-10T18:26+0300
türkiye
işçi
antalya büyükşehir belediyesi
belediye
ikramiye
toplu iş sözleşmesi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, 341 kadrolu işçiye kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı.İlk iki yılda yüzde 28 zam Sözcü'de yer alan habere göre, Başkan Muhittin Böcek, 1 Mart 2020 ile 28 Şubat 2023 tarihine kadar 341 işçiyi kapsayan 3 yıllık sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek sözleşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:“Yeni sözleşmemizle birinci yılın ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 7, ikinci yılın ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 7 oranında artış olacak. Üçüncü yıl da ise ilk altı ay ve ikinci altı ayda enflasyon oranında ücret zammı uygulanacaktır. En düşük tavan yevmiyemiz 203 TL olmuştur. Daha önceki sözleşmelerde bulunan sosyal yardımlar, sosyal yardım paketi, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, tabi afet yardımı engelli çocuğu olana yapılan yardımlar aynen korunmuş miktarları da ücretlere uygulanan zam oranında artırılmıştır.Aile ve çocuk yardımı devlet memurlarına belirlenen oranlarda ödenmeye devam edecektir. Çocuğu üniversiteye giden işçilerimize Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca öğrencilere verilen miktarda öğrenim yardımı verilmeye devam edilecektir. İtfaiye, Katı Atık, Çevre Sağlığı gibi birimlerde çalışan işçilerimize günlük 7 TL olarak ödenen temizlik ve koku yardımı 10 TL'ye çıkarılmıştır”İlk kez 1 Mayıs'ta ikramiye Böcek, bu sözleşme ile işçilere ilk kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 600 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Böcek, “İşçilerimizin emekli olanlar dahil, 1 Mart 2020-28 Ekim 2021 tarihleri arasını toplu iş sözleşmesini kapsayan geriye dönük hakları 4 ay içerisinde çalışma arkadaşlarımıza ödenecektir. Bugüne kadar çalışanlarımızın alın teri soğumadan maaşlarını zamanında ödedik. Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduk. Toplu iş sözleşmesinin çalışan emekçi arkadaşlarıma ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise, “Sözleşme sürecimiz biraz gecikti. 11 Aralık 2019 yılında yetkimizi almamıza rağmen yetki tespiti Hizmet-İş Sendikasının itirazından dolayı gecikti. Başkanımızın da açıkladığı gibi geriye dönük haklarımız en kısa zamanda hesaplanarak işçi arkadaşlarımızın hesaplarına yatırılacaktır. Toplu iş sözleşmemiz Büyükşehir Belediyemiz emekçilerine ve sendikamız adına hayırlı olsun” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211022/izmir-metro-asde-toplu-is-sozlesmesi-gorusmelerinde-anlasmaya-varildi-1050071328.html
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işçi, antalya büyükşehir belediyesi, belediye, ikramiye, toplu iş sözleşmesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs'ta işçilere 600 TL ikramiye verileceğini açıkladı

18:26 10.11.2021
© SözcüAntalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs'ta işçilere 600 TL ikramiye verileceğini açıkladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs'ta işçilere 600 TL ikramiye verileceğini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Sözcü
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 341 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle işçilere ilk iki yılda yüzde 28, üçüncü yıl da ise enflasyon oranında zam yapıldı. Bu sözleşme ile işçilere ilk kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 600 TL ikramiye verileceğini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, 341 kadrolu işçiye kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

İlk iki yılda yüzde 28 zam

Sözcü'de yer alan habere göre, Başkan Muhittin Böcek, 1 Mart 2020 ile 28 Şubat 2023 tarihine kadar 341 işçiyi kapsayan 3 yıllık sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek sözleşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:
“Yeni sözleşmemizle birinci yılın ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 7, ikinci yılın ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 7 oranında artış olacak. Üçüncü yıl da ise ilk altı ay ve ikinci altı ayda enflasyon oranında ücret zammı uygulanacaktır. En düşük tavan yevmiyemiz 203 TL olmuştur. Daha önceki sözleşmelerde bulunan sosyal yardımlar, sosyal yardım paketi, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, tabi afet yardımı engelli çocuğu olana yapılan yardımlar aynen korunmuş miktarları da ücretlere uygulanan zam oranında artırılmıştır.

Aile ve çocuk yardımı devlet memurlarına belirlenen oranlarda ödenmeye devam edecektir. Çocuğu üniversiteye giden işçilerimize Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca öğrencilere verilen miktarda öğrenim yardımı verilmeye devam edilecektir. İtfaiye, Katı Atık, Çevre Sağlığı gibi birimlerde çalışan işçilerimize günlük 7 TL olarak ödenen temizlik ve koku yardımı 10 TL'ye çıkarılmıştır”

İlk kez 1 Mayıs'ta ikramiye

Böcek, bu sözleşme ile işçilere ilk kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 600 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Böcek, “İşçilerimizin emekli olanlar dahil, 1 Mart 2020-28 Ekim 2021 tarihleri arasını toplu iş sözleşmesini kapsayan geriye dönük hakları 4 ay içerisinde çalışma arkadaşlarımıza ödenecektir. Bugüne kadar çalışanlarımızın alın teri soğumadan maaşlarını zamanında ödedik. Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduk. Toplu iş sözleşmesinin çalışan emekçi arkadaşlarıma ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise, “Sözleşme sürecimiz biraz gecikti. 11 Aralık 2019 yılında yetkimizi almamıza rağmen yetki tespiti Hizmet-İş Sendikasının itirazından dolayı gecikti. Başkanımızın da açıkladığı gibi geriye dönük haklarımız en kısa zamanda hesaplanarak işçi arkadaşlarımızın hesaplarına yatırılacaktır. Toplu iş sözleşmemiz Büyükşehir Belediyemiz emekçilerine ve sendikamız adına hayırlı olsun” diye konuştu.

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