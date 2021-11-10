Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Dün akşam saat 19.00 sıralarında, İstanbul Ataşehir'de bulunan bir bir sitede gerçekleşti. Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başak Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne götürüldü.
İstanbul Ataşehir'de Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı 28 yaşındaki Başak Cengiz, hastanede hayatını kaybetti.Cinayet zanlısı Göktürk B. ise gözaltına alındı. Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
Dün akşam saat 19.00 sıralarında, İstanbul Ataşehir'de bulunan bir bir sitede gerçekleşti. Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başak Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne götürüldü.