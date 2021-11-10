https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-disisleri-bakani-makey-kirim-rusyanin-topragi--1050671001.html
Belarus Dışişleri Bakanı Makey: Kırım, Rusya’nın toprağıdır
Belarus Dışişleri Bakanı Makey: Kırım, Rusya’nın toprağıdır
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Kırım için ‘Rusya’nın toprağı’ dedi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T18:09+0300
2021-11-10T18:09+0300
2021-11-10T18:10+0300
dünya
rusya
polonya
belarus
ukrayna
vladimir makey
açıklama
kırım
birlik devleti anlaşması
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Belarus Dışişleri Bakanı Makey, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Belarus’un Kırım’la ilgili pozisyonu değişmedi. Gerçek durumun farkındayız, halihazırda Kırım’ın Rusya’nın toprağı olduğunu anlıyoruz. Gelin bu gerçeğe dayanarak hareket edelim” ifadesini kullandı.Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi’nin çevrimiçi oturumu sırasında, Putin’in onu Kırım’a götürmediğini şikayet etmişti. Lukaşenko ayrıca Putin’den, Kırımlılara selamını iletmesini istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-sinirdaki-nobetci-hava-savunma-kuvvetlerinin-sayisini-artirdi-1050669911.html
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rusya, polonya, belarus, ukrayna, vladimir makey, açıklama, kırım, birlik devleti anlaşması
Belarus Dışişleri Bakanı Makey: Kırım, Rusya’nın toprağıdır
18:09 10.11.2021 (güncellendi: 18:10 10.11.2021)
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Kırım için ‘Rusya’nın toprağı’ dedi.
Belarus Dışişleri Bakanı Makey, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Belarus’un Kırım’la ilgili pozisyonu değişmedi. Gerçek durumun farkındayız, halihazırda Kırım’ın Rusya’nın toprağı olduğunu anlıyoruz. Gelin bu gerçeğe dayanarak hareket edelim” ifadesini kullandı.
Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi’nin çevrimiçi oturumu sırasında, Putin’in onu Kırım’a götürmediğini şikayet etmişti. Lukaşenko ayrıca Putin’den, Kırımlılara selamını iletmesini istemişti.