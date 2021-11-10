Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-disisleri-bakani-makey-kirim-rusyanin-topragi--1050671001.html
Belarus Dışişleri Bakanı Makey: Kırım, Rusya’nın toprağıdır
Belarus Dışişleri Bakanı Makey: Kırım, Rusya’nın toprağıdır
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Kırım için ‘Rusya’nın toprağı’ dedi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T18:09+0300
2021-11-10T18:10+0300
dünya
rusya
polonya
belarus
ukrayna
vladimir makey
açıklama
kırım
birlik devleti anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050662461_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_9a8ff24eea300bcbed223211b20c33ef.jpg
Belarus Dışişleri Bakanı Makey, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Belarus’un Kırım’la ilgili pozisyonu değişmedi. Gerçek durumun farkındayız, halihazırda Kırım’ın Rusya’nın toprağı olduğunu anlıyoruz. Gelin bu gerçeğe dayanarak hareket edelim” ifadesini kullandı.Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi’nin çevrimiçi oturumu sırasında, Putin’in onu Kırım’a götürmediğini şikayet etmişti. Lukaşenko ayrıca Putin’den, Kırımlılara selamını iletmesini istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-sinirdaki-nobetci-hava-savunma-kuvvetlerinin-sayisini-artirdi-1050669911.html
rusya
polonya
belarus
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050662461_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_276f84f311c1de98b4f1a9ce6eef1ad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, polonya, belarus, ukrayna, vladimir makey, açıklama, kırım, birlik devleti anlaşması

Belarus Dışişleri Bakanı Makey: Kırım, Rusya’nın toprağıdır

18:09 10.11.2021 (güncellendi: 18:10 10.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Makey
Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Kırım için ‘Rusya’nın toprağı’ dedi.
Belarus Dışişleri Bakanı Makey, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Belarus’un Kırım’la ilgili pozisyonu değişmedi. Gerçek durumun farkındayız, halihazırda Kırım’ın Rusya’nın toprağı olduğunu anlıyoruz. Gelin bu gerçeğe dayanarak hareket edelim” ifadesini kullandı.
Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi’nin çevrimiçi oturumu sırasında, Putin’in onu Kırım’a götürmediğini şikayet etmişti. Lukaşenko ayrıca Putin’den, Kırımlılara selamını iletmesini istemişti.
Rusya'da Tank Biatlonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
SAVUNMA
Belarus sınırdaki nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı
17:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:45Açık öğretim sınavlarında görevli personele zam
18:26Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs'ta işçilere 600 TL ikramiye verileceğini açıkladı
18:19Yoğun siste Marmaray’da yolcu rekoru
18:18Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
18:11Zaharova: Göçmen krizinin Belarus'a yaptırım uygulamanın bahanesi olarak kullanılması kabul edilemez
18:09Belarus Dışişleri Bakanı Makey: Kırım, Rusya’nın toprağıdır
18:04Haluk Bayraktar: Türkiye savunma sanayinde ve havacılık alanında yükselen bir yıldız
18:04Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası ziyarete açıldı
17:56Belarus sınırdaki nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı
17:52West Ham'de el değiştirmenin ayak sesleri: Yüzde 27 hissesi 'Çek Sfenksi' lakaplı milyardere satıldı
17:50Görev yaptığı servisten düşen hostes hayatını kaybetti
17:45İYİ Parti konvoyunda kaza
17:44Sanatçı Haluk Levent, AHBAP'a gelen bağışların nereye gittiğini açıkladı
17:31Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Cezayir ile LNG görüşmeleri olumlu seyrediyor
17:24Birçok ilde kar yağışı başladı: Kentler ve ormanlar beyaza büründü
17:19Güldür Güldür oyuncusu Altınok’tan 'Atatürk' videosu: Tamamen karanlık diye bir şey yok
17:12Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu
17:11Binance'tan Fransa'ya 100 milyon euro yatırım
17:06Rusya sınırı yakınında ABD keşif uçağı tespit edildi
17:04Iğdır Üniversitesi, kazıda bulunan hayvan iskeletinin türünü araştıracak