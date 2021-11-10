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Belarus sınırdaki nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı
Belarus sınırdaki nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı
Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya ve Litvanya istikametlerindeki sınırlarda savunma sistemlerinin güçlendirdiğini bildirdi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T17:56+0300
2021-11-10T17:56+0300
savunma
polonya
litvanya
belarus savunma bakanlığı
polonya-belarus göçmen krizi
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Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Minsk’in Polonya ve Litvanya istikametlerindeki sınırlarda hava savunma sistemlerini güçlendirdiği belirtildi.Açıklamada, “Belarus’un hem batı, hem de kuzeybatı istikametlerindeki sınırı boyunca Belarus Silahlı Kuvvetleri, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Minsk, NATO'nun Belarus sınırlarına yakın etkinleştirilmesine, birliklerinin ve askeri tatbikatlarının sayısını artırmasına karşı çıktığını defalarca duyurmuştu.Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İgor Golub, geçen hafta yaptığı açıklamada ülke sınırlarında yabancı savaş ve keşif uçaklarının gerçekleştirdiği uçuş sayısında büyük artış yaşandığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-stratejik-bombardiman-ucaklarini-belarus-hava-sahasina-gonderdi-1050659390.html
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polonya, litvanya, belarus savunma bakanlığı, polonya-belarus göçmen krizi

Belarus sınırdaki nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı

17:56 10.11.2021
© Sputnik / Iliya Pitalev / Fotoğraf bankasına girRusya'da Tank Biatlonu
Rusya'da Tank Biatlonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Iliya Pitalev
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Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya ve Litvanya istikametlerindeki sınırlarda savunma sistemlerinin güçlendirdiğini bildirdi.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Minsk’in Polonya ve Litvanya istikametlerindeki sınırlarda hava savunma sistemlerini güçlendirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Belarus’un hem batı, hem de kuzeybatı istikametlerindeki sınırı boyunca Belarus Silahlı Kuvvetleri, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Minsk, NATO'nun Belarus sınırlarına yakın etkinleştirilmesine, birliklerinin ve askeri tatbikatlarının sayısını artırmasına karşı çıktığını defalarca duyurmuştu.
Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İgor Golub, geçen hafta yaptığı açıklamada ülke sınırlarında yabancı savaş ve keşif uçaklarının gerçekleştirdiği uçuş sayısında büyük artış yaşandığını belirtmişti.

Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-22 tipi füze taşıyıcı uzun menzilli bombardıman uçakları. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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