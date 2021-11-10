https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-sinirdaki-nobetci-hava-savunma-kuvvetlerinin-sayisini-artirdi-1050669911.html

Belarus sınırdaki nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı

Belarus sınırdaki nöbetçi hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı

Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya ve Litvanya istikametlerindeki sınırlarda savunma sistemlerinin güçlendirdiğini bildirdi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T17:56+0300

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2021-11-10T17:56+0300

savunma

polonya

litvanya

belarus savunma bakanlığı

polonya-belarus göçmen krizi

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Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Minsk’in Polonya ve Litvanya istikametlerindeki sınırlarda hava savunma sistemlerini güçlendirdiği belirtildi.Açıklamada, “Belarus’un hem batı, hem de kuzeybatı istikametlerindeki sınırı boyunca Belarus Silahlı Kuvvetleri, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin sayısını artırdı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Minsk, NATO'nun Belarus sınırlarına yakın etkinleştirilmesine, birliklerinin ve askeri tatbikatlarının sayısını artırmasına karşı çıktığını defalarca duyurmuştu.Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İgor Golub, geçen hafta yaptığı açıklamada ülke sınırlarında yabancı savaş ve keşif uçaklarının gerçekleştirdiği uçuş sayısında büyük artış yaşandığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-stratejik-bombardiman-ucaklarini-belarus-hava-sahasina-gonderdi-1050659390.html

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polonya, litvanya, belarus savunma bakanlığı, polonya-belarus göçmen krizi