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https://tr.sputniknews.com/20211110/cumhurbaskani-erdogan-mansur-yavas-ile-telefonda-gorustu-1050676091.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T21:02+0300
2021-11-10T21:02+0300
2021-11-10T21:02+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mansur yavaş
vefat
taziye
görüşme
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Yavaş görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211110/mansur-yavasin-kardesi-sabri-yavas-hayatini-kaybetti-1050654991.html
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recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, vefat, taziye, görüşme, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Yavaş görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre,
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mansur Yavaş’ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.