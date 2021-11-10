https://tr.sputniknews.com/20211110/cumhurbaskani-erdogan-ve-devlet-erkani-anitkabirde-1050648472.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: '2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: '2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki anma törenine... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T09:19+0300

2021-11-10T09:19+0300

2021-11-10T09:23+0300

10 kasım

türkiye

recep tayyip erdoğan

mustafa kemal atatürk

anıtkabir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Erdoğan, deftere şu mesajı yazdı:''Aziz Atatürk, zatıalinizi vefatınızın 83. seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi büyütmeye, kalkındırmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun.''

türkiye

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10 kasım, recep tayyip erdoğan, mustafa kemal atatürk, anıtkabir