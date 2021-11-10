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https://tr.sputniknews.com/20211110/elektrik-iscisi-emniyet-kemerine-bagli-haldeyken-saygi-durusunda-bulundu-1050654079.html
Elektrik işçisi emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu
Elektrik işçisi emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu
Bursa'da, aydınlatma direğinde çalışan elektrik işçisi, saatler 09.05'i gösterince emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T12:08+0300
2021-11-10T12:08+0300
2021-11-10T12:08+0300
türkiye
türkiye
atatürk
10 kasım
işçi
anma
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Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, saat 09.05'te hayat durdu.Bursa'da Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (UEDAŞ) görevli işçi, o esnada aydınlatma direğinde çalışıyordu.Saatler 09.05'i gösterdiğinde elindeki işi bırakan işçi, emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211110/saat-9u-5-gece-turkiyede-hayat-1-dakika-durdu-1050651494.html
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türkiye, atatürk, 10 kasım, işçi, anma
Elektrik işçisi emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu
Bursa'da, aydınlatma direğinde çalışan elektrik işçisi, saatler 09.05'i gösterince emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.
Tüm
Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, saat 09.05'te hayat durdu.
Bursa'da Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (
UEDAŞ) görevli işçi, o esnada aydınlatma direğinde çalışıyordu.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde elindeki işi bırakan
işçi, emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu.