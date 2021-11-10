https://tr.sputniknews.com/20211110/euronews-ataturk-haberiyle-ilgili-ozur-metni-yayinladi-1050665108.html

Euronews, Atatürk haberiyle ilgili özür metni yayınladı

Euronews, Atatürk haberiyle ilgili özür metni yayınladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk için 'alkole bağlı sirozdan öldü' ifadelerini kullanan Euronews Türkçe, özür diledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T16:19+0300

2021-11-10T16:19+0300

2021-11-10T16:48+0300

euronews

türkiye

mustafa kemal atatürk

10 kasım

özür

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Fransa merkezli Euronews TV kanalının Türkçe servisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümündeki paylaşımında kullanılan ifadeler için özür diledi.Paylaşımda “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım’da 1938’de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata hangi hastalıkları geçirdi?” ifadeleri kullanılmıştı. 'Söz konusu haber hakkında inceleme başlatıldığı' belirtilen özür metninde ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 83’üncü yıldönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeleriyle paylaşılmıştır. Söz konusu haberin, Atatürk’e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. euronews Türkçe olarak, ölümünün 83. yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz.” denildi.

türkiye

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euronews, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, özür