https://tr.sputniknews.com/20211110/kayseride-operasyon-yapilan-evden-kilic-ve-ok-ucu-cikti-1050675555.html
Kayseri’de operasyon yapılan evden kılıç ve ok ucu çıktı
Kayseri’de operasyon yapılan evden kılıç ve ok ucu çıktı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada tarihi eserlerin yanı sıra 3 adet kılıç... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T20:48+0300
2021-11-10T20:48+0300
2021-11-10T20:48+0300
türkiye
kayseri
kılıç
tarihi eser kaçakçılığı
tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
tarihi eser
ok
tarihi eser operasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050675530_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_79195ed3a423747d79718990d7a8c2e6.jpg
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde ve aracında yapılan aramada 4 adet tabanca, 165 adet sikke, 1 adet el dedektörü, 2 adet tüfek, 3 adet kılıç, 13 adet metal ok ucu, 10 adet metal yüzük ve 86 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211109/cami-imamlari-2-milyon-tllik-tarihi-eser-satarken-yakalandi-1050609527.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050675530_104:0:764:495_1920x0_80_0_0_855907a479e3f09f0b6795961c7d5d70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kayseri, kılıç, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, tarihi eser, ok, tarihi eser operasyonu
Kayseri’de operasyon yapılan evden kılıç ve ok ucu çıktı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada tarihi eserlerin yanı sıra 3 adet kılıç ve 13 adet metal ok ucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde ve aracında yapılan aramada 4 adet tabanca, 165 adet sikke, 1 adet el dedektörü, 2 adet tüfek, 3 adet kılıç, 13 adet metal ok ucu, 10 adet metal yüzük ve 86 adet obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.