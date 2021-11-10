https://tr.sputniknews.com/20211110/kayseride-operasyon-yapilan-evden-kilic-ve-ok-ucu-cikti-1050675555.html

Kayseri’de operasyon yapılan evden kılıç ve ok ucu çıktı

Kayseri’de operasyon yapılan evden kılıç ve ok ucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada tarihi eserlerin yanı sıra 3 adet kılıç... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kayseri

kılıç

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

tarihi eser

ok

tarihi eser operasyonu

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Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde ve aracında yapılan aramada 4 adet tabanca, 165 adet sikke, 1 adet el dedektörü, 2 adet tüfek, 3 adet kılıç, 13 adet metal ok ucu, 10 adet metal yüzük ve 86 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211109/cami-imamlari-2-milyon-tllik-tarihi-eser-satarken-yakalandi-1050609527.html

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