https://tr.sputniknews.com/20211110/nasanin-5-ucusta-iskartaya-cikmasini-bekledigi-mars-helikopteri-15-ucusunu-yapti-1050675901.html

NASA'nın 5 uçuşta ıskartaya çıkmasını beklediği Mars helikopteri 15. uçuşunu yaptı

NASA'nın 5 uçuşta ıskartaya çıkmasını beklediği Mars helikopteri 15. uçuşunu yaptı

NASA'nın beklentileri aşan Mars helikopteri Ingenuity, 15. uçuşunu gerçekleştirdi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

nasa

helikopter

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Uzay ajansı tarafından 8 Kasım'da yapılan açıklamada, minik helikopterin Kızıl Gezegen'in semalarında 128,8 saniye boyunca uçtuğu kaydedildi.Independent Türkçe'nin aktardığı haberde, 18 Şubat 2021'de uzay aracı Perseverance'ın karnındaki bölmeden Mars'a inen Ingenuity'nin aslında sadece 5 uçuş yapması ve ardından ıskartaya çıkarılması planlanıyordu.Ancak yetkililer, helikopterin başarısının ardından yeni görevler belirledi. Dolayısıyla Ingenuity uçuşlarına hız kesmeden devam etti.Ingenuity ekibinin lideri Teddy Tzanetos cuma günü paylaştığı yazıda uçuşun 6 Kasım'da gerçekleştireceğini bildirmişti. Tzanetos, helikopterin saatte 17,9 kilometre hızla hareket edeceğini, 12 metre yükseklikte uçacağını ve 406 metre hareket edeceğinin planlandığını yazmıştı.Ancak NASA, uçuş süresi hariç başka bir bilgi paylaşmadı. Ancak paylaşılan fotoğrafların 6 Kasım'da çekildiği yazıyor.Helikopterin, Mars'a indiği ilk yer olan Wright Kardeşler Sahası'na 4 ila 7 uçuşluk bir süreçte geri dönmesi hedefleniyor. 15. uçuş, bu sürecin ilk adımı.Ingenuity ayrıca, 2 Ekim-16 Ekim'de gerçekleşen Güneş kavuşumundan bu yana ikinci kez havalandı.Bu dönemde NASA iletişim kesintisi yaşıyor. Çünkü Dünya ve Mars, Güneş'in çevresindeki ebedi yörüngelerinde dönerken, yıldızın ateşli küresinin iletişimlerini koparıyor.Güneş, Dünya'yla Mars arasındayken Kızıl Gezegen'e gönderilen radyo sinyalleri, Güneş'in uzaya fırlattığı sıcak ve iyonize gaz tarafından bozulabilir ve NASA'nın Mars'taki robotik kaşiflerinde beklenmedik davranışlara yol açabilir.

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nasa, helikopter