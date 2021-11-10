https://tr.sputniknews.com/20211110/turkiye-kadinlar-hentbol-super-liginde-baskan-ve-sporcular-kavga-etti-1050667071.html

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde başkan ve sporcular kavga etti

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde başkan ve sporcular kavga etti

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Antalya Anadolu Spor Kulübü'nde Başkan Şenay Çaplık ile iki hentbolcu arasında fiziksel müdahaleye varan kavga yaşandı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T16:41+0300

2021-11-10T16:41+0300

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hentbol

spor

antalya

kavga

darp

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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalya Anadolu Spor Kulübü, kavga olayıyla birlikte gündeme yerleşti. Yaşanan olayların ardından iki sporcudan şikayetçi olan başkan Şenay Çaplık, karakola giderek ifade verdi.Ajansspor’un haberine göre, kulüp başkanı Şenay Çaplık ile sporculardan Kübra Akçayoğlu ve Yağmur Kaygusuz arasında kavga çıktı. İddiaya göre başkan, takımda olmasını istemediği Yağmur Kaygusuz’a “Eşyalarını topla ve buradan git” dedi ve fiziksel müdahalede bulundu.Yaşanan tartışmaya Kübra Akçayoğlu’nun da katılmasıyla birlikte olayın büyüdüğü ve karakola taşındığı belirtildi.Başkan: Nedense ayrılmak istemediİfadesinde, her iki sporcunun saldırısına uğradığını belirten Çaplık, şunları söyledi:Oyuncu: 3 aydır para alamıyoruz, zor durumdayızOlayla ilgili olarak konuşan Kübra Akçayoğlu, olayın daha fazla büyümesini istemediklerini belirterek, "Başkan, şikayetini geri çekeceğini söyledi. Eğer bunu yaparsa biz de şikayetimizden vazgeçeceğiz. Elimizde darp raporu ve olay anına ait kayıtlar var, ancak konunun kapanmasını istiyoruz. 3 aydır para alamıyoruz. Zor durumdayız. Takımda huzur yok. Göçebe hayatı yaşıyoruz" sözlerine yer verdi.

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