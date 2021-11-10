https://tr.sputniknews.com/20211110/turkiye-kadinlar-hentbol-super-liginde-baskan-ve-sporcular-kavga-etti-1050667071.html
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde başkan ve sporcular kavga etti
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde başkan ve sporcular kavga etti
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Antalya Anadolu Spor Kulübü'nde Başkan Şenay Çaplık ile iki hentbolcu arasında fiziksel müdahaleye varan kavga yaşandı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:41+0300
2021-11-10T16:41+0300
2021-11-10T16:43+0300
hentbol
spor
antalya
kavga
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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalya Anadolu Spor Kulübü, kavga olayıyla birlikte gündeme yerleşti. Yaşanan olayların ardından iki sporcudan şikayetçi olan başkan Şenay Çaplık, karakola giderek ifade verdi.Ajansspor’un haberine göre, kulüp başkanı Şenay Çaplık ile sporculardan Kübra Akçayoğlu ve Yağmur Kaygusuz arasında kavga çıktı. İddiaya göre başkan, takımda olmasını istemediği Yağmur Kaygusuz’a “Eşyalarını topla ve buradan git” dedi ve fiziksel müdahalede bulundu.Yaşanan tartışmaya Kübra Akçayoğlu’nun da katılmasıyla birlikte olayın büyüdüğü ve karakola taşındığı belirtildi.Başkan: Nedense ayrılmak istemediİfadesinde, her iki sporcunun saldırısına uğradığını belirten Çaplık, şunları söyledi:Oyuncu: 3 aydır para alamıyoruz, zor durumdayızOlayla ilgili olarak konuşan Kübra Akçayoğlu, olayın daha fazla büyümesini istemediklerini belirterek, "Başkan, şikayetini geri çekeceğini söyledi. Eğer bunu yaparsa biz de şikayetimizden vazgeçeceğiz. Elimizde darp raporu ve olay anına ait kayıtlar var, ancak konunun kapanmasını istiyoruz. 3 aydır para alamıyoruz. Zor durumdayız. Takımda huzur yok. Göçebe hayatı yaşıyoruz" sözlerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211015/turkiyeden-hentbol-macinda-kizil-yildiz-taraftarlarinca-irkci-sloganlar-atilmasina-iliskin-aciklama-1049837969.html
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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde başkan ve sporcular kavga etti
16:41 10.11.2021 (güncellendi: 16:43 10.11.2021)
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Antalya Anadolu Spor Kulübü'nde Başkan Şenay Çaplık ile iki hentbolcu arasında fiziksel müdahaleye varan kavga yaşandı. Taraflar karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldu.
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalya Anadolu Spor Kulübü, kavga olayıyla birlikte gündeme yerleşti. Yaşanan olayların ardından iki sporcudan şikayetçi olan başkan Şenay Çaplık, karakola giderek ifade verdi.
Ajansspor’un haberine göre, kulüp başkanı Şenay Çaplık ile sporculardan Kübra Akçayoğlu ve Yağmur Kaygusuz arasında kavga çıktı. İddiaya göre başkan, takımda olmasını istemediği Yağmur Kaygusuz’a “Eşyalarını topla ve buradan git” dedi ve fiziksel müdahalede bulundu.
Yaşanan tartışmaya Kübra Akçayoğlu’nun da katılmasıyla birlikte olayın büyüdüğü ve karakola taşındığı belirtildi.
Başkan: Nedense ayrılmak istemedi
İfadesinde, her iki sporcunun saldırısına uğradığını belirten Çaplık, şunları söyledi:
"Takımı geç kurduk. 2.5 aylık takımız. Yabancı oyuncuların oturma izninin çıkarılmasını bekliyoruz, onlara ödeme yapmadık ancak Türk oyunculara gerçek sigorta yapıyorum. Oyuncularımın bir ay maaş alacakları var. Bu böyle bilinsin. Yanlışı sevmem ve affetmem de. Sadece birisi dışında oyuncularımdan memnunum. Sorunlu olduğum oyuncum ile babamın vefatından önce (yani 6 hafta) disiplinsiz davranışlarından dolayı yolları ayırmaya karar verdim. Ama o nedense ayrılmak istemedi. Tesisleri terk etmesini istedim, ona da yanaşmadı. Antrenörüm de onun kalmasını istedi. O yüzden yaşandı tüm olaylar."
Oyuncu: 3 aydır para alamıyoruz, zor durumdayız
Olayla ilgili olarak konuşan Kübra Akçayoğlu, olayın daha fazla büyümesini istemediklerini belirterek, "Başkan, şikayetini geri çekeceğini söyledi. Eğer bunu yaparsa biz de şikayetimizden vazgeçeceğiz. Elimizde darp raporu ve olay anına ait kayıtlar var, ancak konunun kapanmasını istiyoruz. 3 aydır para alamıyoruz. Zor durumdayız. Takımda huzur yok. Göçebe hayatı yaşıyoruz" sözlerine yer verdi.