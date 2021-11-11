https://tr.sputniknews.com/20211111/basak-demirtasa-2-yil-6-ay-hapis-cezasi-1050715608.html

Başak Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Başak Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, öğretmenlik yaptığı dönemde ‘Gerçeğe aykırı şekilde’ sağlık raporu aldığı iddiasıyla... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T22:23+0300

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türkiye

hdp

selahattin demirtaş

başak demirtaş

hapis cezası

sağlık raporu

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Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demiraş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında "gerçeğe aykırı sağlık raporu" aldığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı.BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre davanın sonucu bugün açıklandı ve Demirtaş ile birlikte raporu düzenleyen doktor R.B.’ye 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.Başak Demirtaş hakkında açılan dava Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyordu. 3 Mart 2018 tarihinden başlayan davada, Demirtaş, raporu veren doktor R.B ile birlikte yargılanıyordu.Başak Demirtaş’ın avukatları yazılı bir açıklama yaparak bunun tesadüf olmadığını söyleyerek karara tepki gösterdiler.Karnındaki bebeğini kaybedince ağır sağlık sorunları yaşayan Başak Demirtaş’ın 4 Kasım ile 9 Aralık 2015 tarihleri arasında dokuz defa hastanede muayene olup tedavi altına alındığını belirten avukatlar, müvekillerinin bu süreçte iki ayrı operasyon geçirdiği bilgisini de paylaştılar.Açıklamada, verilen son sağlık raporunun düzenlenme tarihinin yanlış yazıldığı, poliklinik kayıt defterinde doğru tarih yazılmasına rağmen, mahkemenin defterin aslını görmeden, okula sunulmuş olan yanlış tarihli nüshaya göre karar verdiği öne sürüldü.Avukatlar, Başak Demirtaş’ın ‘hedef alındığı bugünlerde böyle bir kararın çıkmış olmasının da tesadüf’ olmadığını öne sürdüler.Mahkemenin kararı, bir üst mahkemeye itiraz edilecek.

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hdp, selahattin demirtaş, başak demirtaş, hapis cezası, sağlık raporu